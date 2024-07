The Acolyte : le final de la série star wars confirme le retour d'une controverse de l'épisode 9

L’épisode final de The Acolyte sur Disney+ a convoqué un élément controversé de Star Wars IX, reliant une nouvelle fois tous les pans de la saga. Attention spoilers !

Le dernier épisode de The Acolyte sur Disney+ a répondu à certaines de nos questions, mais surtout ouvert d’autres portes intrigantes pour une potentielle saison 2. On pense évidemment en premier lieu à la surprise du final de la série Star Wars, à savoir l’apparition tant espérée du Seigneur Sith Dark Plagueis, dont c’est la première apparition à l’écran.

Une apparition qui continue de semer le doute sur le statut de Qimir, confirmé comme étant un ancien padawan tombé du côté obscur, mais peut-être pas (encore ?) un Sith à proprement parler. Mais la présence de Plagueis offre un autre intérêt pour le canon de la saga, le liant à la création des jumelles Mae et Osha et… à un concept controversé de la postlogie chapeautée par Disney.

The Acolyte x Star Wars 9

Le dernier épisode de The Acolyte nous révèle donc enfin une partie de la vérité sur l’identité des deux jumelles Mae et Osha, créées par le couvent de sorcières de Brendok. Celles-ci ne seraient en réalité qu’une seule et unique personne, séparée en deux par une « vergence dans la Force » présente sur la planète.

Un contexte de création similaire à celui d’Anakin Skywalker (même si celui-ci aurait été créé par la Force elle-même), et qui donne forcément une autre signification à la courte apparition de Dark Plagueis. Le futur maître de Palpatine / Dark Sidious, est obsédé par l’immortalité, et selon le canon établi par La Revanche des Sith, a obtenu la capacité de créer la vie (notons que le roman consacré au personnage n’est plus canon depuis le rachat de Lucasfilm par Disney).

Deux acolytes pour le prix d’une

Mais les deux jumelles pourraient former une dyade dans la Force, reprenant un concept introduit dans… Star Wars IX. En effet, dans L’Ascension de Skywalker, l’Empereur Palpatine ressuscité affirmait que Kylo Ren et Rey formaient un lien unique et surpuissant avec la Force, leur permettant de communiquer à distance ou même de se transmettre des objets.

Comme le reste du film, cette nouveauté avait quelque peu crispé les fans (et c’est un doux euphémisme), mais The Acolyte pourrait bien avoir repris le concept pour étayer la drôle de relation entre Mae et Osha et les circonstances de leur naissance. Inspirées par des anciennes légendes Sith, les sorcières de Brendok pourraient avoir tenté de créer leur propre dyade, parvenant à un résultat inégal. D’autant que la série a déjà fait un lien avec la postlogie, en associant le thème musical de Kylo Ren à l’antagoniste Qimir.

Pardon pour le jumpscare

Pour le moment, rien ne l’a directement confirmé, mais les étranges révélations de Sol dans le final pourraient tendre vers la revisite de ce concept. Il est également intéressant de noter que Dark Plagueis a tenté de former une dyade avec Palpatine, à en croire la mise en roman de Star Wars IX. Manifestement intrigué par Osha et Qimir lors du dernier épisode, le Sith pourrait en faire son obsession dans une possible saison 2.

Si cela venait à se confirmer, il s’agirait une nouvelle fois d’une tentative de Disney de relier les différentes parties de son univers. The Mandalorian ou encore Ahsoka ont déjà fait le pont entre les différentes trilogies de films. Mais The Acolyte, en allant aussi loin dans la chronologie, pourrait établir une connexion inédite. Et rien que pour ça (et les possibilités offertes par l’introduction de Plagueis), on serait bien curieux de voir une saison 2 de la série.