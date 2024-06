Squid Game saison 2 : la suite sera encore meilleure selon la star de la série Netflix avec plein de twists

Lee Jung-jae, l’acteur principal de Squid Game, a fait monter la hype sur la saison 2 de la série coréenne Netflix.

Série la plus vue de tous les temps sur Netflix, Squid Game a tout retourné sur son passage lors de sa sortie en 2021. La série créée par Hwang Dong-hyuk a en effet embarqué en même temps la critique, le public et les gros chiffres (on ne parle pas des 45,6 milliards de wons) et forcément, le N rouge a tout de suite vu les choses en grand. Outre une télé-réalité Squid Game reprenant le concept de la fiction coréenne, la plateforme a évidemment commandé une suite de sa série phénomène.

Tandis qu’une date de sortie pour la saison 2 de Squid Game a enfin été révélée et que le teaser de la saison 2 de Squid Game a relancé l’engouement, l’acteur principal de la série, Lee Jung-jae, a récemment évoqué la suite en interview. Il a notamment expliqué que cette saison allait nous présenter tout un nouveau panel de personnages, et qu’elle sera même encore meilleure que la première.

C’est bientôt reparti pour un tour !

Squid Game : une saison 2 encore plus géniale

Au cœur de l’actualité avec la nouvelle série Star Wars The Acolyte pour laquelle il tient l’un des rôles principaux, Lee Jung-jae (d’ailleurs lauréat d’un Emmy Award pour sa performance dans Squid Game) a donc pu s’exprimer sur sa carrière durant une interview avec Radio Times. Il en a alors profité pour glisser quelques mots sur la prochaine saison de Squid Game :

« Je pense que le scénario de la saison 2 [de Squid Game] est encore plus intéressant que celui de la saison 1, et il y aura également un nouvel ensemble de personnages. Je pense que les spectateurs seront vraiment excités à ce sujet. En lisant le scénario, j’ai ressenti qu’il y avait une émotion encore plus profonde à travers la saison 2, et je me suis aussi dit que le public pouvait se demander : « Où va cette histoire ? », parce qu’il y a beaucoup de twists. »

L’inventeur de la méta « léchage de biscuit »

En plus de Lee Jung-jae, on sait que Lee Byung-hun (l’agent masqué), Gong Yoo (le joueur de ddakji) et Wi Ha-joon (l’officier de police) feront également leur retour au sein du casting. Plusieurs nouveaux acteurs, comme Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, ou encore Yang Dong-geun feront leur entrée dans la série.

On a donc évidemment hâte de voir ce que la suite de Squid Game aura à nous offrir, mais il faudra encore patienter un peu, puisque la saison 2 n’arrivera pas avant fin 2024.