Squid Game saison 2 sur Netflix : date de sortie possible, casting, histoire, que sait-on jusqu’à maintenant ?

Immense succès planétaire, la première saison de Squid Game est disponible en intégralité sur la plateforme de streaming Netflix, et la saison 2 a été confirmée. Que sait-on de cette nouvelle aventure ?

Après les pop-up stores, les playlists de remix sur YouTube, les produits dérivés en tout genre, les escape games et même une téléréalité (Squid Game : Le défi), Squid Game compte bien faire durer le plaisir (et surtout son succès démentiel). En quelques jours seulement, et sans qu’on l’anticipe une seule seconde, la série sud-coréenne créée par Hwang Dong-hyuk est devenue un véritable phénomène mondial de pop culture, laissant peu de doute sur la mise en chantier d’une saison 2.

Alors en attendant de la découvrir, on résume dans cet article tout ce qu’on sait pour l’instant sur l’histoire, la date de sortie possible et le casting de la saison 2 de Squid Game. ATTENTION : SPOILERS SUR TOUTE LA SAISON 1

Souriez, la saison 2 arrive (doucement, mais sûrement)

Y AURA-T-IL UNE SAISON 2 de squid game ?

Étant donné l’incroyable succès de Squid Game (selon Bloomberg, celle-ci aurait engrangé près de 891 millions de dollars) et sa fin ouverte qui appelle clairement une suite, il y avait peu de doute sur le fait que Netflix commanderait une saison 2. L’annonce a toutefois trainé un peu plus que prévu, puisque la suite n’a été confirmée que plusieurs mois après le lancement de la série en septembre 2021.

Même si le créateur Hwang Dong-hyuk a confirmé (non sans une certaine pression de Netflix et du public) le renouvellement de sa série phénomène dès novembre 2021 au micro d’Associated Press, il a fallu attendre juin 2022 pour que Netflix officialise la nouvelle, pour les fans de la série, sur Twitter.

C’est officiel. Squid Game saison 2, prochainement. pic.twitter.com/KE6BlOjSIi — Netflix France (@NetflixFR) June 12, 2022

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE POSSIBLE DE LA SAISON 2 DE SQUID GAME ?

Selon le média américain spécialisé Variety, la saison 2 de Squid Game sera disponible dès cette année 2024. Netflix l’a annoncé le 23 janvier 2024, dans une lettre adressée aux actionnaires. Dans une interview pour Business Insider, l’acteur Lee Jung-Jae, qui joue le rôle de Seong Gi-hun (le numéro 456), a donné un mois de sortie pour la suite de la série coréenne : » Elle sortira en décembre ». Cependant, la date n’a pas encore été confirmée par la plateforme de streaming.

En revanche, on sait que le tournage de cette saison 2 est terminé depuis juin 2024, ce qui rend encore plus plausible une sortie courant décembre.

Oui, il faut encore patienter un peu

DE QUOI PARLERA LA SAISON 2 de Squid Game ?

Pour le moment, le retour de la série entretient le suspense, puisqu’aucun synopsis officiel n’a été dévoilé. Cependant, dans une interview d’AP Entertainment relayée sur Twitter, le créateur de la série sud-coréenne a laissé entendre que cette prochaine saison s’articulerait de nouveau autour de Seong Gi-hun, le personnage principal et qu’elle soit encore plus intéressante que la saison une. Il se pourrait que la saison 2 reprenne là où la première s’est arrêtée. Pour rappel, la première saison s’achevait sur le brusque refus de Seong Gi-hun de prendre l’avion pour rejoindre sa fille après avoir revu le mystérieux Homme en costume rencontré dans le premier épisode.

Pile je gagne, face tu perds

Certains fans ont alors déduit que la suite des évènements se concentrerait certainement sur les efforts du personnage à démanteler l’engrenage aux origines du jeu de massacre. Selon l’acteur principal Lee Jung-jae : « l’intrigue de la deuxième saison sera principalement axée sur l’idée de vengeance ; le principal responsable derrière les jeux est campé par Byung-hun Lee, donc il semblerait que nos deux personnages soient les figures principales de cette prochaine intrigue. »

Il est également possible que la saison 2 dépasse les frontières sud-coréennes et se développe à l’international, c’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le créateur de Squid Game en août 2022 au micro de Variety. Par ailleurs, de premières images de la saison 2 ont été dévoilées sur Twitter, et celles-ci teasent bien des retrouvailles entre l’homme de la gare et notre protagoniste.

SQUID GAME.

SEASON 2.

2024. pic.twitter.com/lldP33ToUX — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) February 2, 2024

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING de la saison 2 ?

Soyons clairs, puisque la grande majorité des personnages principaux et secondaires ont passé l’arme à gauche tout au long de la saison 1, peu d’acteurs originaux seront amenés à revenir pour cette nouvelle fournée. Via un communiqué officiel de Netflix, Hwang Dong-hyuk a toutefois confirmé le retour des quelques individus ayant survécu à l’hécatombe, à commencer par :

Squid Game rounds out the cast for Season 2: Please welcome Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, and Won Ji-an to the game! pic.twitter.com/wV7WErYKpM — Netflix (@netflix) June 29, 2023

Pour ce qui est des petits nouveaux, on découvrira dans des rôles encore non confirmés :

Yim Si-wan, un des chanteurs du groupe coréen ZE:À, mais aussi acteur principal de la série Strangers from hell

Kang Ha-neul, principalement connu pour son rôle dans le très bon thriller coréen Forgotten

Park Sung-hoon ( Psychopath Diary )

) Yang Dong-geun, connu comme chanteur

Le créateur de la série a aussi annoncé l’arrivée d’une nouvelle poupée géante meurtrière, Cheol-su, laquelle est présentée comme le petit ami de Young-hee (celle utilisée pour jouer à « un, deux, trois, soleil » dans la saison 1).

En route pour gagner Mask Singer saison 9

OÙ SERA DIFFUSÉE LA SAISON 2 De Squid Game ?

La saison 2 de Squid Game ayant été commandée par Netflix, cette nouvelle saison sera, sous réserve d’un éventuel cataclysme numérique et universel, diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming. La première saison y est par ailleurs disponible en intégralité, tout comme la téléréalité dérivée.

DÉCOUVREZ LE PREMIER TEASER DE LA SAISON 2 DE SQUID GAME

Preuve que la suite, d’une des séries les plus attendues sur Netflix, existe bel et bien :