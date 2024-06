Cette saga d’horreur gore va revenir avec une série et le casting est très intrigant

Une des sagas horrifiques les plus cultes des années 2000 va revenir sur le petit écran, et avec un casting 5 étoiles.

Contrairement à ce que l’on peut croire, la tendance à transposer l’univers de films à succès en séries ne date pas des plateformes de streaming. Et ce, même si depuis le lancement de Netflix (et de tous les autres services), rare sont les licences à ne pas être passé par la case petit écran : Star Wars, Snowpiercer, The Gentlemen, John Wick… même Terminator va avoir sa série Netflix.

Tout le monde amène sa réinvention avec joie, et tous les genres y ont droit, action, enquête et évidemment horreur. Scream, la très sympathique série Ash vs. Evil Dead ou encore Hannibal, nombreuses ont été les adaptations à succès de licences cultes horrifiques. Une nouvelle production a été annoncée, et vu sa saga d’origine, celle-ci sera sûrement bien gore et sanglante.

« Si vous aimez un film, il finira surement par devenir un jour une série » – Sun Tzu, probablement

Hostel Break

C’est The Hollywood Reporter qui a révélé la nouvelle en premier : une série basée sur la trilogie Hostel est actuellement en production. La licence crée par Eli Roth en 2005 a acquis un statut assez culte chez les fans d’horreur gore, même si elle est plutôt inégale. Le premier film, considéré comme le meilleur, suit l’histoire de trois voyageurs tombant entre les mains d’un groupe criminel qui kidnappe des personnes pour ensuite les livrer à de riches hommes d’affaires qui payent pour les torturer et les tuer.

La série, qui n’a pas encore de chaine ou de plateforme, est actuellement en développement et est décrite comme un « thriller avec le style distinct de meurtres de Roth » et une réinvention moderne de la franchise d’horreur. Pour ce projet, Eli Roth, Chris Briggs et Mike Fleiss, producteurs des deux premiers films et désormais de la série, ont choisi de s’entourer d’un grand nom, étant donné que l’acteur Paul Giamatti y est attaché.

C’est pas si mal l’internat, au fond…

Le comédien, fraichement nommé aux oscars et récompensé d’un Golden Globe pour sa performance dans Winter Break, tiendra un rôle clé dans la série bien que les détails sur celui-ci soient encore inconnus à ce jour. Sa présence est en tout cas étonnante puisque l’acteur est surtout connu pour des rôles plus comiques (ou légers), ce qui est forcément très intrigant.

Roth et Briggs écriront le scénario, le second étant aussi au poste de réalisateur. Aucune autre information sur l’histoire, la date de sortie ou même le casting ne sont connus actuellement. Eli Roth, lui, reviendra bientôt au cinéma avec l’adaptation de Borderlands, prévu pour le 7 août 2024.