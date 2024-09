Robocop est de retour : après le film abandonné, une série en préparation chez Amazon

Amazon a annoncé la mise en chantier d’une nouvelle série Robocop produite par James Wan, quelques années après le projet de film (abandonné) RoboCop Returns.

Le rachat de la MGM par Amazon en 2021 (pour la somme démentielle de 8,45 milliards de dollars) aura permis à la firme de Jeff Bezos d’acquérir un joli lot de licences cultes. Un gros chèque qui a fait rentrer dans le catalogue d’Amazon les sagas James Bond, StarGate, ou Tomb Raider. Amazon a déjà annoncé une relance de la franchise Poltergeist, la création d’une série La Revanche d’une blonde, et une nouvelle série Stargate.

Cette acquisition a également permis à Amazon de mettre la main sur la franchise Robocop. Étant donné l’aura dont bénéficie ce nom, et en dépit de la considérable quantité de navets qui ont fait suite au film culte de Paul Verhoeven, il était évident que le géant de Seattle allait tenter de ressusciter encore une fois ce bon vieux Alex J. Murphy, qui avait failli revenir il y a quelques années avec le projet de film RoboCop Returns.



A lire aussi RoboCop : du pire au meilleur, on a classé la saga culte

Gageons que l’énorme succès commercial du jeu vidéo Robocop : Rogue City (15 millions de dollars de recettes pour une production modeste) sorti en 2023 a dû contribuer à envoyer un signal positif concernant la réception d’une nouvelle création impliquant le flic 50% homme 50% machine. Amazon a révélé que cette nouvelle itération de Robocop prendra la forme d’une série, produite par James Wan.

« On va te ramener… Encore ! »

Robocop : mi-flic, mi-raisin

Pour le moment, peu d’informations ont été dévoilées concernant cette future série. James Wan en sera le producteur exécutif via sa société Atomic Monster. Quant à Peter Ocko (The Office, Dead Like Me), il est crédité comme showrunner de la série. Aucun nom n’a été dévoilé concernant le casting. Le synopsis de la série n’a pas changé d’un iota depuis le film de Verhoeven, avec l’histoire d’un géant de l’industrie qui crée un cyborg pour ramener l’ordre dans une ville livrée au crime.

« Un conglomérat technologique géant collabore avec le service de police local pour introduire un agent de police technologiquement avancé afin de lutter contre la hausse de la criminalité – un agent de police mi-homme, mi-machine. »

On relèvera le fait que le synopsis ne cite ni le nom de la société OCP, ni la ville de Detroit, ni même l’appellation Robocop. Est-ce que cela voudrait dire que la série pourrait s’éloigner des bases posées par le film de 1987 ?

Pitié, pas ce design

En 2018, le film RoboCop Returns avait été annoncé avec le réalisateur Neill Blomkamp. L’histoire devait se placer juste après le premier film de la saga. Sauf que le réalisateur de District 9 a quitté le projet en 2019, pour être remplacé par Abe Forsythe. Et finalement, tout a été abandonné.

Un rapide coup d’œil du côté des Anneaux de Pouvoir montre qu’Amazon n’hésite pas à s’éloigner du canon de certaines mythologies bien établies pour les besoins de ses séries. Ce qui n’est absolument pas un problème en soi, mais concernant Robocop, il semble difficile d’imaginer que la série puisse tordre le mythe au point d’aller s’installer dans une autre mégapole que Detroit, ou ne pas citer l’OCP.

On espère surtout que la série saura conserver le ton acide et le fond de virulente critique sociale du premier film, et qu’elle n’ira pas frayer sur les terres du pur produit d’exploitation tout juste bon à faire vendre des figurines. Avec l’évolution des technologies depuis le film de 1987, la série Amazon pourrait avoir un véritable vivier de nouveaux sujets à aborder : la guerre pour l’obtention des données personnelles, les IA, les nouvelles stratégies de ransomware, les risques de cybermalveillance, l’omniprésence des réseaux sociaux, les théories du complot…

À l’heure actuelle, la série Amazon Robocop n’a aucune fenêtre de sortie.