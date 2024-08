NCIS : le premier épisode de la série sur Gibbs pourrait enfin raconter cet événement choc

NCIS : Origins, le spin-off centré autour du personnage de Gibbs, pourrait raconter un événement majeur de la vie du personnage.

Depuis le début de NCIS : Enquêtes spéciales en 2003, la franchise policière s’est déclinée en plus de 1000 épisodes (bravo à ceux qui ont tout vu) et plusieurs séries dérivées. Quatre ont déjà été ou sont actuellement diffusées, NCIS : Los Angeles (2009 à 2023), NCIS : Nouvelle-Orléans (2014 à 2021), NCIS : Hawaiʻi (depuis 2021) et NCIS : Sydney (depuis 2023), plus deux autres qui sont encore en préparation.

L’une d’elles, NCIS: Tony & Ziva, comme son nom l’indique, traitera du futur des personnages Anthony « Tony » DiNozzo (Michael Weatherly) et Ziva David (Cote de Pablo). L’autre, NCIS : Origins, nous plongera dans le passé de Leroy Jethro Gibbs. Et justement, alors que son interprète dans NCIS, Mark Harmon, a donné son avis sur le nouveau Gibbs d’Origins, on en a appris plus sur le premier épisode, qui pourrait couvrir un événement très important de sa vie.

L’actrice Mariel Molino a ainsi révélé via Instagram le titre du premier épisode de NCIS : Origins, qui sera donc intitulé Enter Sandman (« Entre en scène, Marchand de sable » en français). Si cela fait évidemment penser à l’une des chansons de Metallica (peut-être ils vont nous raconter que Gibbs a été guitariste pour le groupe, on sait pas), ce nom laisse surtout entendre qu’on nous montrera comment il a participé à l’opération Tempête du Désert (Desert Storm en anglais) durant la guerre du Golfe.

Pour rappel, un double épisode spécial de la saison 3 de NCIS nous avait dévoilé le passé difficile de Gibbs, et plus précisément son expérience de mort imminente lors de cette même opération. Ce traumatisme l’avait d’ailleurs poussé à quitter l’armée et son poste de sergent d’artillerie pour devenir un agent débutant, il serait donc logique que l’introduction d’Origins nous le dépeigne directement.

Prévu pour octobre 2024, ce premier épisode devrait s’étaler sur une durée de deux heures, et nous montrera un Gibbs plus jeune joué par Austin Stowell (qui est d’ailleurs déjà apparu dans NCIS : Los Angeles, mais pour un autre rôle). Pour les fans de la série et/ou du personnage, il s’agira donc surement d’une date à retenir.