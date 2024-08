NCIS : Mark Harmon donne son avis sur le nouveau Gibbs pour le spin-off Origins

NCIS Origins contera la jeunesse de Gibbs, et Mark Harmon, acteur derrière le personnage pendant 18 ans, a donné son avis sur son successeur.

On a tendance a oublier a quel point l’univers de NCIS est massif. Alors que la série est à la base un spin-off de JAG, elle s’est développée de son côté au point d’avoir non pas un mais 4 spin off à elle : NCIS : Los Angeles, NCIS : Nouvelle-Orléans, NCIS: Hawaiʻi et NCIS: Sydney. Au total, c’est plus de 1000 épisodes qui se déroule autour du service d’enquêtes criminelles des Forces navales.

Ce succès et cette longévité, il est dû en partie au casting de la série de base, et ca, quelqu’un a du le saisir du côté de la CBS, étant donné que deux série centrée sur les membres historique de l’équipe d’enquêteurs sont en préparation : NCIS : Tony & Ziva, qui se concentrera donc sur les personnages de Michael Weatherly et Cote de Pablo et NCIS : Origins qui portera donc sur la jeunesse de Leroy Jethro Gibbs. Evidemment, Mark Harmon ne revient pas prendre son rôle culte, mais il a bien un avis sur son successeur.

A lire aussi NCIS : la série sur DiNozzo et Ziva dévoile son casting

Allo ? Je veux 60 saisons de plus

NCIS

Pour ces raconter ces origines, retour dans les années 90, où on découvrira donc les premiers pas de Gibbs dans le service d’enquêtes criminelles. Pour jouer la version rookie du personnage, c’est Austin Stowell qui a été choisi, et Harmon, également producteur de la série, ne s’est pas tari d’éloge sur le nouvel interprète dans les colonnes du journal Parade.

« J’ai toujours pensé que le personnage devait avoir un calme important. C’est difficile pour un acteur d’entrer dans une pièce avec un tel fardeau et d’essayer de se dire : « Puis-je ressembler physiquement à cette personne ? Puis-je être cette personne ? » J’ai trouvé qu’Austin était tout simplement lui-même. Il est sorti de la salle [de casting] et elle [Gina Monreal, la showrunner] m’a dit « Ce mec est une star ». La vérité, c’est qu’il a illuminé la pièce. Quand on est dans une pièce pendant longtemps et que les gens entrent les uns après les autres, on se laisse guider par son instinct. C’est ce qu’on a fait. »

Franchement, on le voit un peu

Mark Harmon aura tout de même une petite partition a jouer dans la série, étant donné qu’il sera le narrateur de celle-ci. Evidemment, ces belles éloges sont a prendre avec des pincettes, vu que l’acteur est encore attaché à la série, ce genre de paroles peuvent facilement être considérée comme de la promotion déguisée. Pour voir ce que vaut la performance de ce jeune Gibbs, les américains devront attendre septembre 2024, en france par contre, aucune date de sortie n’a été annoncée.