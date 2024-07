NCIS : la série sur DiNozzo et Ziva dévoile son casting complet (sans Gibbs)

Le casting de la série spin-off NCIS: Tony & Ziva, avec évidemment Michael Weatherly et Cote de Pablo, a enfin été révélé.

Entre 2003 et 2024, la franchise NCIS s’est déclinée en pas moins d’un millier d’épisodes à travers sa série principale, Enquêtes Spéciales, et ses 4 spin-offs, Los Angeles (2009 à 2023), Nouvelle-Orléans (2014 à 2021), Hawaiʻi (depuis 2021) et Sydney (depuis 2023). Et les aventures semblent loin d’être finies pour le Service d’enquêtes criminelles, puisque deux autres séries dérivées de l’univers sont également en préparation.

La première, NCIS : Origins, sortira en octobre 2024 et traitera notamment de la jeunesse et des premiers pas de l’agent spécial Leroy Jethro Gibbs, interprété par Mark Harmon dans la série originale. La seconde, NCIS: Tony & Ziva, suivra de son côté les personnages d’Anthony DiNozzo et de Ziva David, alors que le couple est obligé de fuir en Europe plusieurs années après NCIS : Enquêtes spéciales. Justement, le casting de Tony & Ziva vient tout juste d’être révélé, et on va enfin savoir qui accompagnera Michael Weatherly et Cote de Pablo.

Vazi et Nyto

NCIS, de l’amour, des problèmes et beaucoup d’acteurs du petit écran

En plus de Michael Weatherly et Cote de Pablo (qui vont retourner ensemble pour la première fois depuis une dizaine d’années), qui allons-nous donc voir dans NCIS: Tony & Ziva ? Eh bien, ce qu’on peut dire, c’est que le spin-off criminel s’est quasi intégralement doté d’acteurs plus ou moins connus du monde du petit écran.

En vrac, on remarque les présences d’Isla Gie (Foundation), Amita Suman (Shadow and Bone), Maximilian Osinski (Les Agents du SHIELD, Ted Lasso) ou encore James D’Arcy (Agent Carter). Nassima Benchicou, Julian Ovenden, Terence Maynard et Lara Rossi feront également partie du casting. Le nom de Mark Harmon n’apparait toutefois pas, on peut donc en déduire qu’on ne verra normalement pas Gibbs dans Tony & Ziva.

Tony & Zava

Pour rappel, la série commencera avec les retrouvailles de Tony et Ziva, alors que la jeune femme était présumée morte et que Tony a dû élever seul leur fille Tali. Tandis que les trois tentent de vivre une vie de famille normale, l’entreprise de sécurité de Tony est attaquée. Le couple est ainsi contraint de fuir en Europe et de découvrir l’identité de leurs nouveaux ennemis.

Selon les lieux de tournage, certaines parties de la série se passeront à Paris. La première saison de NCIS : Tony & Ziva comptera 10 épisodes et est prévue pour la fin d’année 2024 sur Paramount+, sans date de sortie précise pour le moment.