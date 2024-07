Le casting du thriller criminel d’Aronofsky avec Austin Butler s’agrandit

Le thriller de Darren Aronofsky avec Austin Butler serait sur le point de trouver sa deuxième tête d’affiche.

Depuis son film oscarisé The Whale avec Brendan Fraser, Darren Aronofsky a énormément de projets en route. Lui qui a pour habitude de sortir un long-métrage tous les deux-trois ans en moyenne a décidé d’accélérer la cadence. Entre un biopic sur Elon Musk (validé par le milliardaire), un film centré sur un empereur ou encore l’horrifique et surnaturel Adrift avec Jared Leto, le cinéaste ne chôme pas, et prouve encore et toujours sa volonté et sa capacité à varier les genres.

Le metteur en scène derrière le mythique Requiem for a Dream et Black Swan planche même sur un quatrième projet, et pour l’occasion, il s’est entouré de la nouvelle coqueluche d’Hollywood, Austin Butler. C’est dans le thriller Caught Stealing que l’acteur entamera sa première collaboration avec le réalisateur. Plus récemment, on a appris qui pourrait lui donner la réplique.



Un dernier passa à Hollywood remarqué

Caught Stealing : encore une histoire de cambriolage ?

Selon The Hollywood Reporter et Deadline, Zoë Kravitz serait en discussion pour rejoindre Caught Stealing et accompagner Butler à l’écran. Pour rappel, le film est basé sur le livre du même nom de Charlie Huston, qui a également écrit le scénario. Selon le synopsis, le long-métrage conte l’histoire de Hank Thompson, un ancien joueur de baseball épuisé, qui se retrouve malgré lui obligé de lutter pour sa survie dans le milieu criminel du centre-ville de New York des années 1990.

Ca risque d’être encore plus sombre dans son prochain film

On ne sait pas encore quel rôle pourrait avoir Zöé Kravitz dans le projet. La dernière fois que l’actrice est apparue sur grand écran remonte à mars 2022 pour jouer Selina Kyle dans The Batman. En effet, depuis sa participation au film de Matt Reeves, l’actrice planche sur son premier film en tant que réalisatrice, un thriller presque horrifique avec Naomi Acki et Channing Tatum en tête d’affiche, Blink Twice.

Aucune date de sortie n’est connue pour Caught Stealing.