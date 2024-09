NCIS : le spin-off sur DiNozzo & Ziva déjà spoilé par la série originelle ?

NCIS : Enquêtes spéciales a peut-être spoilé quelques éléments de NCIS: Tony & Ziva durant la saison 21, notamment par rapport à l’antagoniste du spin-off.

La fin d’année 2024 sera normalement bien remplie pour les fans de NCIS. En effet, on attend notamment la sortie de NCIS: Origins, dont le premier épisode pourrait raconter cet événement choc, et qui est prévue pour octobre. Ce spin-off se concentrera sur la jeunesse et les premiers pas de l’agent spécial Leroy Jethro Gibbs, joué par Mark Harmon dans la série originale. De plus, le duo Anthony DiNozzo et Ziva David va avoir le droit à sa série dérivée NCIS: Tony & Ziva, qui a dévoilé son casting complet sans Gibbs.

On pourra ainsi y voir les retrouvailles des deux personnages, alors que Tony a dû élever seul leur fille Tali après la mort présumée de Ziva. L’entreprise de sécurité de Tony est ensuite attaquée par des ennemis inconnus, forçant la famille à fuir en Europe. Et justement, il semblerait que NCIS ait potentiellement révélé quelques éléments du spin-off dans l’un de ses épisodes, notamment par rapport à la menace qui guette les anciens agents. Attention possibles spoilers donc !

NCIS : Enquêtes Zpéciales

NCIS : Fast Forward Edition

Pour trouver cette hypothèse, il faut retourner à la saison 21 de NCIS, plus précisément à l’épisode 6, La vérité est ailleurs. Dans cet épisode, Alden Parker et son équipe sont confrontés à une scène de crime déconcertante : la victime, un pilote de chasse, a été atteinte par douze balles, mais seulement six ont traversé son corps. Le mystère s’approfondit lorsque les enquêteurs découvrent que l’homme avait récemment témoigné pendant une conférence sur les phénomènes aériens non identifiés, affirmant avoir observé un OVNI lors d’un vol.

Cet épisode a la particularité de convoquer plusieurs aspects paranormaux, bien que l’équipe de Parker parvienne finalement à remonter jusqu’à un drone doté d’une intelligence artificielle, sans jamais retrouver le fabricant. Il est donc possible d’imaginer que ce ou ces individus soient ceux qui aient commandité l’attaque de l’entreprise de Tony.

Tu sens l’inquiétude

Toutefois, cela reste encore de l’ordre de la supposition. Pour le savoir, il faudra attendre que NCIS : Tony & Ziva et ses 10 épisodes débarquent sur Paramount+ durant la fin de l’année.