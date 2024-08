Nautilus sur France 2 : une saison 2 est possible si la série cartonne, selon l’un des acteurs

Nautilus, la série adaptant Vingt Mille Lieues sous les mers de Jules Verne sur France 2, pourrait bien avoir une saison 2.

Quel destin bien étrange que celui de Nautilus. Initialement commandée par et pour Disney+, la série de James Dormer (Les Médicis : Maîtres de Florence, Sinbad) a finalement été rachetée par AMC pour pouvoir être diffusée aux États-Unis, puis via France Télévisions chez nous. Tiré du roman bien connu de Jules Verne, Vingt Mille Lieues sous les mers, il s’agit en réalité plus d’un prequel que d’une véritable réinterprétation, qui décrit les débuts de Nemo, le capitaine du Nautilus, avant les évènements du livre.

Composée de dix épisodes, la première saison de Nautilus a plutôt séduit la critique et le public pour le moment. Alors forcément, on se demande si une suite sera possible. Et justement, l’un des acteurs de Nautilus en a récemment parlé, et il semble dire qu’en cas de succès, une saison 2 serait possible.

Capitaine, vous n’êtes pas le capitaine ?

Nautilus, une deuxième plongée en perspective ?

Lors d’une interview pour Télé 7, Thierry Frémont, qui incarne Gabriel Benoit dans Nautilus, est donc revenu sur les conditions de tournage de la série. Il a ainsi expliqué qu’il n’était pas impossible que la production ait droit à une saison 2, et a même avoué qu’il aimerait bien que ça arrive :

« On a travaillé pendant un an, en partie dans un gros studio australien, The Village Roadshow, situé dans l’État du Queensland. L’un des hangars possède une piscine géante qui permet d’immerger de nombreux décors. C’était idéal pour les séquences sous-marines. Nous avons aussi tourné en extérieur, sur des îles magnifiques. Une deuxième saison n’est pas exclue en cas de succès d’audience. Ce qui ne serait pas pour me déplaire… «

Un peu de Jules Verne dans ce personnage ?

Si Thierry Frémont ne donne pas vraiment de réponse claire, on sait au moins que l’hypothèse d’une saison 2 de Nautilus est bien à prendre en considération. Elle dépendra néanmoins du succès des premiers épisodes (ce qui est souvent le cas avec les séries), ce qui sera évidemment assez difficile à estimer à moins que les chiffres d’audience ne soient révélés. Par ailleurs, pas sûr qu’avec Disney dans l’affaire (plus ou moins), il soit facile de renouveler la série sans l’aval du studio de Mickey.

Concernant la saison 1, elle est toujours en diffusion sur France 2, le troisième épisode de Nautilus étant d’ailleurs prévu pour ce 19 août 2024.