Après Agatha, Marvel en dit plus sur sa nouvelle stratégie pour ses séries Disney+

Brad Winderbaum, l’un des boss de Marvel, en dit plus sur la nouvelle stratégie des séries Disney+ après Agatha All Along.

Après les désastres de 2023, Disney est de retour entre autres grâce à Deadpool et Marvel. Avec un budget de production de 200 millions de dollars (selon JP Box-office), Deadpool & Wolverine a récolté à ce jour 606 millions de recettes domestiques et 1,2 milliard dans le monde. Un retour gagnant dans les salles obscures, après une période à vide sur grand (Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, The Marvels) et petit écran (Secret Invasion, Echo).

Vision, Nova, Hawkeye… le futur de Marvel sur Disney+

Depuis, changement de stratégie pour Marvel et Disney. Côté séries, comme l’a formulé plus tôt dans l’année le directeur exécutif de Marvel, Brad Winderbaum, ce nouveau cap se manifeste notamment par un ralentissement de la production et un rallongement de la phase de développement de chaque projet. « Nous développons plus que ce que nous produisons réellement », avait déclaré le producteur. Le bonhomme en a récemment dit un peu plus sur cette nouvelle stratégie, lors d’un entretien avec Entertainment Weekly :

« Aujourd’hui, nous envisageons ce format davantage comme la télévision traditionnelle, où les séries peuvent durer plusieurs saisons et les personnages évoluent pendant, espérons-le, de nombreuses années. Nous développons actuellement plusieurs séries simultanément. D’une certaine manière, nous créons des séries télévisées plus classiques, où nous écrivons des pilotes et des bibles avant de décider de ce que nous voulons produire et porter à l’écran, ce qui nous donne l’occasion d’expérimenter plusieurs bacs à sable Marvel différents. »

« Il faut un cap clair ! »

Ainsi, le futur de Marvel sur Disney+ c’est moins de mini-séries (limited series, dans la langue de Taylor Swift) et plus de productions déployées sur plusieurs saisons. Aussi, la rumeur de cinq séries en développement chez Marvel a été relayée par The Playlist. Si la série Nova a été officialisée depuis un moment, selon les rumeurs, une seconde saison de Hawkeye serait en préparation, idem pour Moon Knight, ainsi qu’une série Punisher et Blonde Phantom.

En attendant de savoir si ces projets se préciseront, rappelons que la prochaine série du Marvel Cinematic Univers, Agatha All Along, débarquera sur Disney+ à partir du 19 septembre prochain.