Disney de retour après les désastres de 2023 : merci Deadpool, Wolverine et Vice-Versa 2

Après une année 2023 en berne, Disney est de retour à la première place du box-office mondial, et il peut dire merci à Pixar et Marvel.

L’année 2024 avait démarré de manière assez étrange, avec un Disney qui perdait sa place de leader du marché du cinéma, une première depuis 2015. L’année dernière avait été plombée pour Disney par l’échec de Wish, qui a été l’un des plus gros bides de 2023, The Marvels, Indiana Jones 5, Le Manoir Hanté ou encore La Petite Sirène… bref, par beaucoup de films.

Mais Disney s’est largement remis en selle pendant l’année 2024, en particulier grâce à deux colosses qui ont tout dévasté au box-office mondial : Vice-Versa 2 des studios Pixar, et Deadpool & Wolverine, le nouveau monstre des studios Marvel (ex-Fox, mais tout ça est compliqué). Mais n’oublions pas que Disney, ce n’est pas que Pixar et Marvel. Grâce à sa branche 20th Century Studios, Disney a pu compter sur les succès de La Planète des singes : le Nouveau Royaume de Wes Ball (Le Labyrinthe) et d’Alien : Romulus de Fede Alvarez. L’été se finissant, il est temps de faire un premier bilan financier des exploitations ciné.

Le regard du comptable de Disney fin août

Disney pour cogner

Vice-Versa 2 a été le rouleau compresseur grand public de l’été 2024, avec des recettes totales au moment où sont écrites ces lignes de 1,667 milliard de dollars (651 254 541 dollars au box-office domestique, et 1 016 100 000 à l’international). Deadpool & Wolverine a passé le cap du milliard de dollars de recette, avec 603 millions au box-office US, et 658 millions à l’international. À eux deux, Deadpool 3 et Vice-Versa 2 ont rapporté 1,255 milliards au box-office américain, et quasiment 3 milliards de dollars de recettes à l’international : 2,929 milliards de billets verts pour Disney.

On pourra ajouter à ces recettes dantesques les scores plus qu’honorables de La Planète des Signes : Le Nouveau Royaume (397 millions de dollars à l’international) et d’Alien : Romulus qui vient de passer le cap des 285 millions de dollars de recettes au box-office mondial. En cumulant les résultats de ce quatuor flamboyant, on atteint la somme astronomique de 3,612 milliards de dollars. De quoi assurer à Disney les sommets des charts, et sa place de leader du marché du grand écran.

Deadpool un succès ? Qui aurait pu prédire ?

Universal de bal

Universal se place sur la deuxième place du podium, avec des recettes s’élevant à 754,6 millions de dollars sur le territoire américain, et 1,273 milliard au box-office mondiale. Une somme atteinte grâce aux succès de Twisters, qui assure 259 millions de recettes sur le territoire américain (pour seulement 99 millions à l’international), et de Moi, Moche et Méchant 4, qui est parti tutoyer le milliard de recettes au box-office mondial avec ses 915 millions de recettes (355 millions aux US, 560 millions dans le reste du monde).

Celui qui devait former le trio de tête avec ces deux films, The Fall Guy, n’a pas été à la hauteur des attentes, avec un modeste 180 millions de recettes à l’international. Mais l’année n’est pas finie pour Universal, puisque la firme lancera d’ici à la fin d’année : Wicked Part 1, Piece by Piece de Morgan Neville (le biopic de Pharell Williams en Lego, taillé pour cartonner), et le Nosferatu de Robert Eggers.

Quand on est au sommet des charts (aux US)

Sony soit qui mal y pense

La troisième place hérité à Sony. Certes, Bad Boys 4 a été un franc (et incompréhensible) succès, avec 193 millions de dollars engrangés au box-office domestique et 209 millions à l’international, et le Jamais Plus avec Blake Lively roule sur la concurrence avec 136 millions aux US et 150 millions dans le reste du monde. Les deux films ont rapporté 329 millions outre-Atlantique, et 688 millions de dollars de recettes totales.

Malheureusement, Sony a été victime d’un beau tiercé perdant : Harold et le Crayon Magique n’a rapporté que 26 millions à l’international (17 millions aux US), Fly Me to the Moon s’est ramassé avec 41 millions de recettes au box-office mondial (20 millions au box-office domestique) et le clou dans le cercueil vient de l’IA du Mal avec John Choo, qui ne totalise que 6,7 millions de dollars à l’international (4,47 millions au box-office domestique).

Image du cast de l’IA du Mal quand Sony va demander des comptes

Paramountain of madness

Loupant de peu le podium, Paramount s’en sort avec les honneurs grâce à Sans Un Bruit : Jour 1, qui a rapporté 139 millions de dollars en Amérique du Nord, et 122 millions à l’international, pour un résultat total de 261 millions de dollars de recette, et à Blue et Compagnie, et ses 190 millions de recettes à travers le monde. Soit un butin total de 451 millions de dollars à l’international, pour 250 millions au box-office domestique.

Si la Warner avait pu compté sur Dune 2 et sur Godzilla x Kong pour lancer l’année (respectivement 712 et 567 millions de recettes à travers le monde), l’été n’a pas été clément pour la WB. L’échec cuisant d’Horizon : une saga américaine (35 petits millions à l’international, dont 29 au box-office US), la double dose de Shyamalan avec Trap (73 millions au box-office mondial, 40 au domestique) et Les Guetteurs (33 millions à l’international, 19 au box-office US), et l’incompréhensible échec de Furiosa (172 millions à l’international), n’ont pas permis à la Warner de réitérer l’exploit de Barbie en 2023 et son 1,445 milliard de dollars de recettes mondiales.

Image d’une immense déception

L’une des plus grosses surprises de l’année vient du studio NEON, avec le succès de Longlegs. Le film satanique avec Nic Cage et Maika Monroe a ramené près de 103 millions de dollars de recettes à l’international, dont 74 millions au box-office domestique. À titre de comparaison, le MaXXXine sorti chez A24 n’a rapporté que 21 millions à travers le monde (dont 15 millions aux US).

Autre succès inattendu : celui de la bonne idée de Fathom Events de ressortir le Coraline d’Henry Selick, qui a rapporté 54,2 millions de dollars de plus au box-office domestique, amenant le film d’animation à des recettes totales de 169 millions de dollars. Coraline supplante ainsi l’Étrange Noël de Mr Jack, qui aurait rapporté 102 millions de recettes.

On finira ce classement avec les méga-bides de Lionsgate, avec Borderlands avec ses 30 millions de dollars au box-office mondial (dont 15 au box-office domestique), et les 13 millions de recettes internationales de The Crow (dont 8 millions de dollars au box-office domestique).