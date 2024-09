Borderlands : la plus grande catastrophe au box-office des années 2020 ?

C'est peu de dire que le film Borderlands d'Eli Roth ne partait pas gagnant. Mais son bide stratosphérique risque bien de rentrer dans les annales déjà bien encombrées des adaptations de jeu vidéo.

En développement depuis de nombreuses années, l'adaptation de Borderlands est finalement sortie dans les salles françaises le 7 août 2024, avec au casting Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Cutis et Jack Black dans le rôle de l'insupportable robot Claptrap. Eli Roth, célèbre pour ses films d'horreur, s'est quant à lui chargé de la réalisation.

Au cœur des années 2010, dans le sillage du succès de Borderlands 2, envoyer les chasseurs de l'Arche défourailler du skag sur grand écran n'était pas forcément une mauvaise idée. En 2024, le projet semblait plus incertain financièrement. Trois semaines à peine après ses débuts, il s'agit déjà d'un désastre ahurissant, voire même carrément historique. Chronique de l'échec au box-office d'un film qui n'avait rien pour lui.

Porcelain pipe bomb

Premier problème : Borderlands a coûté cher, très cher. Selon Deadline, il aurait un budget compris entre 110 et 120 millions de dollars, soit plus que les premières estimations qui tournaient autour des 100 millions. Peut-être ces pépettes supplémentaires furent-elles investies dans les deux semaines de reshoots dont s'est occupé Tim Miller (Terminator : Dark Fate) en l'absence de Roth, probablement occupé par Thanksgiving. Il s'agit d'un budget certes inférieur à celui des tentpoles qui ont animé l'été (tournant davantage entre 200 et 300 millions), mais considérable pour ses ambitions de série B chaotique adaptée d'une saga de jeu vidéo.

Où est donc passé cet argent ? Outre bien sûr les décors, effets spéciaux et compagnie (ne riez pas), il a possiblement été englouti par le salaire du casting, censé servir d'argument en béton armé : depuis le succès de Jumanji (que Lionsgate espérait peut-être imiter), le comique Kevin Hart doit demander un peu plus qu'un SMIC. De même que Cate Blanchett, qui en 2018 était l'une des actrices les mieux payées au monde selon Forbes. Ajoutez à cela un budget de 30 millions pour la promotion et vous obtenez un blockbuster qui doit largement dépasser les 200 millions de dollars de recettes pour justifier son existence sur le plan économique.

Face au budget

Pas besoin de sortir les calculettes : il a atteint moins de 20% de cet objectif, et à ce stade il est certain qu'il ne couvrira pas le budget sandwich de la production. Les analystes du box-office lui prédisaient des débuts difficiles, entre 10 et 20 millions de dollars pour son démarrage selon Box-office Pro, Box-office theory et autres Deadline. Il a amassé 8,6 millions de dollars pour son premier week-end américain, sur 3 125 salles. Un score misérable qui lui a garanti la 4e place du classement, loin derrière les 50 millions de It Ends ...