Netflix : bande-annonce avec Toni Collette en gourou-médecin flippante pour la série Indociles

Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce de la série Indociles dans laquelle Toni Collette terrorise une ville (et surtout des adolescents).

Si les principaux faits d’armes de Toni Collette sont du côté du cinéma, avec Sixième Sens (pour lequel elle a eu une nomination aux Oscars), Little Miss Sunshine, Hérédité, À couteaux tirés ou Nightmare Alley, l’actrice australienne s’est aussi forgé une solide carrière sur le petit écran. Rien que ces dernières années, elle s’est démarquée dans la minisérie thriller De son vrai visage sortie sur Netflix en 2022, la même année que The Staircase sur HBO, qui adaptait la série documentaire Soupçon en fiction.

Elle a également joué dans Unbelievable en 2019, là encore diffusée sur Netflix, et reviendra à nouveau du côté du géant du streaming pour sa prochaine minisérie : Indociles (« Wayward » en VO), présentée comme un nouveau thriller horrifique.

Indociles est une création de Mae Martin, également connu.e pour la comédie romantique Feel Good, bien loin de l’ambiance inquiétante qui se dégage de sa nouvelle série. Au début du mois d’août, Netflix a dévoilé un premier teaser cryptique qui esquissait à peine les contours de l’intrigue. La plateforme a toutefois dévoilé une bande-annonce plus détaillée qui confirme que Toni Collette va encore nous glacer le sang.

Pas exactement de la même façon que dans Hérédité

VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COLLETTE

Mae Martin est également au casting d’Indociles, dans le rôle d’Alex Dempsey, un.e agent.e de police fraîchement débarqué.e dans une charmante petite bourgade isolée. Du moins en apparence, puisque l’ombre d’Evelyn Wade, le personnage de Toni Collette, plane au-dessus de ses habitants, et principalement des plus jeunes qui ont apparemment une fâcheuse tendance à disparaître dans la nature.

D’après la bande-annonce, Toni Collette incarne une sorte de thérapeute-gourou qui règne en maître sur Tall Pines Academy, un internat pour adolescents en difficulté, quelque part entre le chef de Christopher Lee dans The Wicker Man et l’infirmière Ratched de Louise Fletcher dans Vol au-dessus d’un nid de coucou. Le film réalisé par Miloš Forman est d’ailleurs l’une des références de Martin et du coshowrunner Ryan Scott, aux côtés d’Une Vie Volée (le film de James Mangold avec Winona Ryder et Angelina Jolie) ou encore Fargo.

On imagine donc que la politique sur la santé mentale, la maltraitance des patients, l’emprise psychologique, l’adolescence et la ruralité seront autant de thématiques que brassera la minisérie.

N’inspire-t-elle pas confiance ?

L’actrice Sarah Gadon joue quant à elle Laura, la compagne enceinte d’Alex, tandis que Sydney Topliffe et Alyvia Alyn Lind joueront deux lycéennes qui tentent de s’échapper de cet inquiétant institut où leur perception du réel semble s’embrouiller. La série devrait ainsi brasser différents genres avec des touches horrifiques et surnaturelles disséminées dans l’intrigue. De quoi rendre le programme encore plus tordu.

Les 8 épisodes d’Indociles seront disponibles sur Netflix le 25 septembre prochain.