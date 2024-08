House of the Dragon : cette théorie sur Daemon et le Roi de la Nuit n’a aucun sens, voilà pourquoi

Le final de la saison 2 d’House of the Dragon nous a promis du sang pour la suite de la série, et l’une des scènes a même créé une théorie sur le Roi de la Nuit qui n’a en fait aucun sens (ATTENTION SPOILERS !!!).

Si Kit Harington alias Jon Snow a expliqué pourquoi il ne regardait pas House of the Dragon, de notre côté, on a bien été attentif à la deuxième saison de la série de Ryan Condal, et surtout à son huitième et dernier épisode. Ce final nous a ainsi laissé au bord du précipice, juste avant que le véritable affrontement entre les Verts et les Noirs de la maison Targaryen ne démarre réellement. Après plusieurs épisodes de manigances politiques et de préparation, c’est à présent dans le feu et le sang que va s’écrire l’histoire de Westeros, et comme toujours, on se pose énormément de questions sur ce qui nous attend.

Par exemple, cette actrice a expliqué si son personnage allait changer de camp dans la saison 3 d’House of the Dragon, mais c’est une autre théorie qui va nous intéresser ici. En effet, l’une des séquences les plus marquantes de cet épisode 8 a directement lié la série à Game of Thrones, en nous montrant notamment les Marcheurs Blancs. Il n’en a pas fallu plus pour que les fans imaginent les hypothèses les plus folles, dont une concernant le Roi de la Nuit qui n’a pas vraiment de sens. Explications.

À lire aussi Notre critique du dernier épisode de la saison 2 d’House of the Dragon

House of the Dragon : Winter is coming ?

Souvent, c’est via le personnage de Daemon (Matt Smith) et ses visions que les théories les plus farfelues sont nées, et c’est à nouveau le cas ici. Pour rappel, le Prince est encore victime d’une hallucination dans l’épisode 8, mais qui cette fois lui montre directement le futur (ou peut-être son futur ?). Il voit notamment Rhaenyra sur le Trône de Fer, Daenerys et ses trois bébés dragons et finalement les Marcheurs Blancs. La scène se concentre d’ailleurs sur un Marcheur en particulier, étrangement doté de cheveux argentés.

Et c’est pour cette raison que beaucoup d’internautes se sont demandés si Daemon n’allait pas devenir un Marcheur Blanc, et même carrément le Roi de la Nuit ! Si ça peut vous sembler improbable, ça ne l’est pas tant que ça en réalité. D’abord, on peut en effet remarquer une certaine ressemblance entre le Prince et ce fameux Marcheur, avec les cheveux certes, mais aussi dans la posture et le costume.

Ensuite, selon Feu & Sang, le livre dont s’inspire House of the Dragon, Daemon est sensé mourir à la fin de la Danse des Dragons, mais sa dépouille n’est jamais retrouvée… Les fans ont également remarqué que, dans Game of Thrones, le Roi de la Nuit n’est pas affecté par le feu de dragon, ce qui peut laisser à penser qu’il est un Targaryen.

Il n’est donc pas impossible que Daemon soit ressuscité en un général Marcheur Blanc après les évènements d’House of the Dragon, mais on ne peut pas vraiment imaginer qu’il soit le Roi de la Nuit, et ce pour une raison très simple : les origines de ce personnage ont déjà été racontées dans l’épisode 5 de la saison 6 de GoT via une vision de Bran Stark. On y apprenait que les Enfants de la Forêt avaient, par peur, capturé l’un des premiers hommes arrivés sur Westeros et fait de lui le premier Marcheur Blanc, avant qu’il ne se retourne finalement contre eux.

Un personnage gris au destin très blanc ?

Bref, le destin de Daemon est peut-être encore plus important qu’on ne le pensait à l’origine. Dans tous les cas, si le Prince n’est pas amené à devenir un Marcheur Blanc, pourquoi est-il mis au courant de la prophétie d’Aegon le Conquérant ? Est-ce pour définitivement faire de lui un allié de Rhaenyra, ou simplement pour relier plus facilement House of the Dragon et Game of Thrones ?

C’est difficile à dire pour le moment, et il faudra sans doute attendre l’arrivée de la saison 3 (pas avant 2026) pour en savoir plus. Quoi qu’il en soit, d’ici là, prenez votre mal en patience, avant que le feu et le sang ne s’abattent une nouvelle fois sur nous…