House of the Dragon saison 3 : ce personnage va-t-il changer de camp ? Son actrice donne son avis

Une actrice d’House of the Dragon a donné son avis sur les futures affiliations de son personnage. ATTENTION, SPOILERS !!!

Dans House of the Dragon, tout est une question de camp. Tel personnage est-il Vert ou Noir ? C’est là que réside le sel de la série. Contrairement à Games of Thrones qui a tendance à mettre en avant le spectacle et les grosses batailles, le prequel de HBO mise plutôt sur les dialogues, les relations entre les personnages et les trahisons qui peuvent en découler. Ici, on est plus dans l’analyse, la psychanalyse, quitte à ne faire que ça pour certains.

À ce jeu-là, c’est Daemon qui a été le plus concerné dans cette saison. Exilé dans son château miteux d’Harrenhal pendant une grande partie des 8 épisodes, le roi consort n’a pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent, du moins jusqu’au grand final de la saison 2. Après de longues errances dans les couloirs humides de sa nouvelle demeure, Daemon a eu une vision en touchant le Barral, et l’apparition d’Halaena à l’intérieur de celle-ci a mis un doute sur sa fidélité à son camp.

Il voit flou 90% de la saison le bougre

Noir c’est vert y a plus d’espoirs

La sœur et femme du Roi Aegon apparait dans la vision de Daemon, comme emprisonnée dans les racines du Barral, elle est celle qui lance la vision annonçant les évènements de Game of Thrones. Alors qu’elle dit à Daemon « tu sais ce que tu dois faire » on peut se demander si elle ne pense pas que Rhaenyra est la reine à suivre pour créer l’unité du royaume. Ce serait alors un grand virage pour celle étant resté à Port-Réal toute la saison. Phia Saban, son interprète, a déjà une petite idée sur le sujet, et en a plus dit sur le sujet dans les colonnes de Variety.

« Je n’ai pas l’impression qu’elle fait partie d’une équipe. Et je n’ai pas l’impression qu’elle donnait des conseils à Daemon parce qu’elle voulait qu’il réussisse. Je pense que le fait de choisir entre une équipe et l’autre suggère que vous pensez que tout peut arriver, et je pense que dans une certaine mesure, elle se sent un peu transcendée par rapport à cela. Elle a une vision claire de la fin qui est en vue. Je ne dirais pas qu’elle le sait de manière innée, mais je pense qu’elle en sait suffisamment pour se dire que la question n’est pas de savoir qui sera le prochain sur le trône, mais que nous allons tous dans la même direction. Je dirais aussi qu’en ce qui concerne la scène avec Daemon, c’est un peu laissé à l’appréciation du public de savoir à quel point elle est là, présente dans son rêve. Peut-être qu’elle est une projection de quelque chose qu’il veut se dire, surtout depuis qu’il l’a blessée avec son fils et tout le reste. D’un point de vue psychanalytique, peut-être que tout tourne autour de lui, et peut-être que ce n’est pas si littéral.«

Tu me vois, tu me vois plus

Halaena est plutôt restée en retrait dans cette saison, pas tant sur le point scénaristique, mais plutôt sur le côté émotionnel. Après la mort de son fils, décapité par des hommes envoyés par Daemon, elle est apparue détachée de tout. Vu le montage de la vision et sa position dans l’arbre, on pourrait même se demander si elle n’est pas la corneille à trois yeux actuelle sans le savoir. Alors qu’elle est détachée des luttes de pouvoir, son but serait alors de contrer le mal commun que représentent les Marcheurs Blancs.

Pour avoir des réponses, il faudra attendre la saison 3 d’House of the Dragon, qui entrera en production en 2025. En attendant, la saison 2 est disponible en intégralité sur Max.