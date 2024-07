House of the Dragon saison 2 : cette scène de l’épisode 6 n’était pas prévue, voici des explications

Cette scène de la fin de l’épisode 6 de la saison 2 d’House of the Dragon entre Rhaenyra (Emma D’Arcy) et Mysaria (Sonoya Mizuno) n’était en fait pas prévu (ATTENTION SPOILERS !).

Entre la prise de pouvoir d’Aemond à Port-Réal, la menace qui pèse sur le roi Aegon, la disparition d’Otto Hightower et la folie grandissante de Daemon, on peut dire que tout ne se passe pas pour le mieux à Westeros. House of the Dragon, dont la fin de la série a été spoilée dans Game of Thrones, prépare ainsi minutieusement la conclusion de sa tragédie familiale, notamment avec un épisode 6 nous montrant à nouveau l’unité en délitement des camps noir et vert.

Néanmoins, le final de cet épisode nous a laissés sur une note un peu plus sympa (non, pas le dragon), à savoir une scène un peu inattendue entre Rhaneyra et Mysaria. Et justement, alors que cette décision majeure pourrait changer toute l’histoire d’House of the Dragon, on a appris que cette scène ne faisait pas partie du script lors du tournage.

La Maison (des secrets) du Dragon

De passage chez TheWrap, l’actrice Sonoya Mizuno (qui interprète Mysaria dans la série) est revenue sur cette fameuse scène, expliquant qu’elle ne devait à la base pas contenir de baiser. Mais Emma D’Arcy a finalement suggéré cette autre version, qui a plu au showrunner Ryan Condal :

« Ce n’était pas écrit comme un baiser. Je pense que c’était écrit comme… il y avait juste un souffle entre elles ou quelque chose comme ça, et puis tout ce qui se passe est interrompu […]. Comme nous étions éloignés dans la pièce, et Mysaria a raconté son histoire, Emma [D’Arcy] l’a instinctivement tenu dans ses bras, de la réconforter. À partir de là, il m’a semblé si naturel de passer au baiser. »

De jolies couleurs qui se complètent

Sonoya Mizuno a ensuite évoqué l’importance de ce baiser pour les deux personnages, à la fois par rapport à leur passé et la situation actuelle :

« Je pense qu’elles n’ont pas été prises dans les bras comme ça depuis longtemps, voire jamais. Je pense que c’est l’étreinte – la vulnérabilité intime de cette étreinte – qui s’est transformée en un baiser très tendre et passionné, ce qui était assez incroyable. Je pense que c’est très excitant sur le moment pour elles. »

Il faut également noter que ce baiser n’apparait pas dans le livre Feu et Sang de George R. R. Martin, ce qui peut laisser penser que la relation entre Rhaenyra et Mysaria sera peut-être plus approfondie dans House of the Dragon. Dans tous les cas, et pour savoir si l’amour triomphera finalement de la guerre à Westeros (spoiler : ça va être dur), rendez-vous lundi prochain pour l’épisode 7.