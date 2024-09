Dune Prophecy : la série événement se dévoile à travers une affiche glaçante

La sortie de Dune : Prophecy se rapproche, et la série se dévoile à travers une affiche glaçante d’Emily Watson en Valya Harkonnen.

Promis, Denis Villeneuve a confirmé qu’il planchait sur Dune 3 et sur trois films différents en même temps. Il est également prêt à ce que la saga tirée des romans de Frank Herbert continue après Messiah… mais sans lui. Pendant ce temps, la promotion de la série HBO Dune : Prophecy, continue, après deux bandes-annonces très prometteuses.

Il avait été très clairement indiqué que la série, d’abord intitulée Dune : The Sisterhood, serait tirée du roman de 2012 La Communauté des sœurs (Sisterhood of Dune), de Brian Herbert (fils de Frank) et Kevin J. Anderson. Durant quatre mois entre février et mai 2023, la série a été mise en pause pour « changements créatifs », avant de reprendre son développement. Bref, après le succès de Dune 2, Dune : Prophecy se révèle encore un peu plus à travers une affiche d’Emily Watson, qui incarnera Valya Harkonnen.

Dune : une affiche intrigante pour la prophétie d’Emily Watson

Le personnage de Valya Harkonnen, joué par Emily Watson (Breaking the Waves, Punch-Drunk Love, Chernobyl) sera déterminant dans le récit de la série. Avec Olivia Williams (Rushmore, Sixième Sens, The Father), elles incarnent les soeurs Harkonnen, Valya et Tula, bien décidées à combattre leurs ennemis les Atréides. La série Dune : Prophecy se déroule environ 10 000 ans avant les films Dune et suit la création de la secte Bene Gesserit.

La tagline de l’affiche (« le pouvoir se cache dans les ombres ») indique que la série s’attachera bien à démontrer l’influence forte mais discrète de cet ordre mystérieux sur la politique de la Guilde spatiale. Valya est une Sœur puissante et l’une des premières Révérendes Mères des Bene Gesserit. Elle voue une haine absolue à Vorian Atréides, qu’elle estime responsable de la déliquescence de la Maison Harkonnen.

C’est très beau

La série est toujours prévue pour novembre sans que l’on en sache plus. Le tweet de HBO Max semble indiquer que plus d’informations seront communiquées au New-York Comic-Con du 17 au 20 octobre. Troisième bande-annonce ? Extraits ? Date de sortie précise ? Au même moment, Dune : Messiah est pour l’instant prévu pour le 16 décembre 2026. Et comme il y a une bonne vingtaine de romans Dune qui se déroulent avant ou après les six d’origine de Frank Herbert, Legendary Entertainement (qui a racheté les droits en 2016) déborde de possibilités pour la suite.