Dune 3, Rama… Denis Villeneuve confirme travailler sur trois films différents en même temps

Denis Villeneuve a confirmé qu’il avait trois projets de films en cours d’écriture, dont Rendez-vous avec Rama et Cléopâtre.

Avec 711 millions de dollars récoltés au box-office mondial (pour un budget de 190 millions), Dune 2 a fait le job. De quoi donner envie à Warner de continuer l’aventure avec Dune 3, normalement adapté de Le Messie de Dune, toujours avec Denis Villeneuve aux commandes. Après la confirmation officielle de cette suite, on se demandait si Denis Villeneuve replongerait directement du côté d’Arrakis ou ferait une pause avec un autre long-métrage.

Le Canadien allait-il s’attaquer à l’adaptation de Nuclear War : A Scenario ? Allait-il plutôt porter son dévolu sur l’adaptation de l’histoire de voyage dans le temps I Am Waiting For You ? A priori, ni l’un ni l’autre. Ce sera bien Dune 3 qui sera son prochain film, pour une possible sortie en décembre 2026. Toutefois, Denis Villeneuve ne travaille pas que sur les aventures de Paul Atréides, bien au contraire.

Charlton Heston aussi s’était pris de passion pour Cléopâtre

Villeneuve : le Lisan al Gaib de la SF sur tous les fronts

Alors que Vanity Fair lui demandait en fin d’interview sur quoi il était « focus », Villeneuve a pu détailler sur quels projets il travaillait :

« Ce que j’envie dans mon passé, c’est qu’avant, personne ne se souciait de ce que j’allais faire ensuite. Non, je plaisante, mais c’était plus facile de rester discret et je n’aime pas avoir beaucoup de projets en cours, j’aime faire une chose à la fois. J’ai trop de choses à gérer en ce moment. C’est vrai que je travaille sur Rendez-vous avec Rama et que le scénario avance doucement. Cléopâtre aussi. Et Dune : Messiah également. J’ai hâte de retourner derrière la caméra et on verra pour la suite. »

Dur pour Villeneuve d’adapter Arthur C. Clarke après Kubrick…

Après Premier Contact, Blade Runner 2049 et les deux premiers Dune, il semblerait donc que Villeneuve continue définitivement sur la SF. Il aurait tort de s’en priver vu les succès critiques de la plupart (hormis, peut-être, Blade Runner 2049 moins apprécié). Par ailleurs, il semble en tout cas bel et bien sur le point de concrétiser son Cléopatre qu’il a en tête depuis de nombreuses années.

Pour ceux qui souhaitent retourner sur Arrakis, pas besoin d’attendre Dune 3 en tout cas. En effet, l’univers va rapidement s’étendre avec la série Dune : Prophecy en novembre sur HBO Max.