Après Dune 2, Denis Villeneuve devrait réaliser un film de science-fiction sur le voyage dans le temps

Après l’énorme succès de Dune: Deuxième Partie, Denis Villeneuve est en train préparer un film de science-fiction avec du voyage dans le temps.

Comme on le répète souvent depuis le début de l’année, Denis Villeneuve a impressionné avec Dune 2. Son dernier long-métrage a été un véritable triomphe critique et commercial, et on se demande à présent vers quels horizons veut se tourner le cinéaste pour ses prochains projets. Par exemple, on sait déjà que Dune 3 est en route et que Denis Villeneuve pourrait faire un film sur une guerre nucléaire.

Le Canadien désire aussi réaliser un biopic sur Cléopâtre et adapter le livre Rendez-vous avec Rama, deux projets qui lui tiennent à cœur depuis longtemps. Le suspense sur le prochain film de Denis Villeneuve après Dune 2 est donc grand. Mais ce flou pourrait disparaître puisqu’une autre adaptation se serait ajouté à la longue liste de projets du cinéaste et c’est encore de la science-fiction. Et ça pourrait tout à fait être son prochain film.

Denis Villeneuve veut se la jouer voyage dans le temps

Grâce à World of Reel, Eric Roth, notamment scénariste de Killers of the Flower Moon et Dune : Partie 1, avait expliqué qu’il avait tout juste fini le scénario d’un film de science-fiction pour Denis Villeneuve. À l’époque, tout le monde imaginait que le scénariste parlait de Rendez-vous avec Rama d’Arthur C. Clarke, puisque le Québecois veut réaliser le film depuis plusieurs années. Mais finalement, tout le monde s’était a priori trompé.

Selon World of Reel, Eric Roth parlait en fait d’une adaptation de la nouvelle de l’auteur coréen Bo-Young Kim I Am Waiting For You, décrit comme « une histoire d’amour se déroulant dans le futur » et dans les années 2080. L’histoire se concentre ainsi sur un homme voyageant à travers le temps et l’espace dans une tentative désespérée et improbable de retrouver sa fiancée. Mais au fur et à mesure de son périple, de petits incidents font des ravages dans le temps, l’éloignant encore plus de celle qu’il aime.

Après Blade Runner 2049, avant Blade Runner 2099, Blade Runner 2080 ?

Denis Villeneuve avait déjà expliqué avoir quatre projets en cours et on connaissait Dune 3, Rendez-vous avec Rama et Cléopatre, le quatrième pourrait donc être celui-ci. A ce stade, on n’en sait pas vraiment plus évidemment, mais vu l’envergure du récit qui semble s’approcher de l’idée de Premier contact, il pourrait tout à fait être le « projet secret » dont il ne pouvait pas parler mais qui était censé « voir le jour assez rapidement ». Affaire à suivre donc.