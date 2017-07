La saison 2 de L'Exorciste nous dévoile déjà une première affiche très intrigante

On ne dira jamais tout le bien que l'on pense de la série télé L'Exorciste, monument de récit fantastique bien hardcore qui nous avait totalement surpris au moment de sa diffusion alors qu'on n'en attendait rien. Et la suite arrive. Chic alors.

Ah ça oui, on peut dire que L'Exorciste revient de loin. Déjà parce qu'il s'agit quand même de la suite d'un des plus grands films du monde et que la série a su s'affranchir de cette référence handicapante pour trouver devenir une belle petite surprise, mais aussi parce qu'une saison 2 n'était pas gagné puisque la première n'avait pas convaincu tout le monde.

Mais pourtant, en dépit de ses scores honorables mais pas exceptionnels, la décision a été prise dans les couloirs de la Fox de la reconduire pour une saison 2 et c'est une excellente nouvelle. Et il ne faudra pas s'attendre à rester dans les rues de Chicago ou à retrouver la famille Rance puisque cette seconde saison nous présentera une histoire et des personnages totalement différents, hormis bien sûr les pères Tomas, Marcus et Bennett, lancés à fond dans leur course contre le Mal.

D'ailleurs, un premier synopsis vient de débarquer et il promet du bon :

"Le père Bennett traverse l'Atlantique pour confondre ceux qui, au Vatican, se sont détournés de Dieu. Tomas et Marcus sont dirigés vers Andrew Kim, un ancien psychologue pour enfants qui s'occupe de 5 orphelins à problèmes dans une île privée proche de Seattle. Quand l'un des enfants est la cible de puissantes forces maléfiques, les deux prêtres reprennent leur combat contre les Enfers."

On peut donc s'attendre à un nouveau spectacle hardcore et sans concessions avec une grosse réflexion sur les notions de Bien, de Mal, de Foi et de leur utilisation par l'humanité. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a même droit à un premier poster pour cette série qui arrivera sur nos écrans le 29 septembre prochain. Et elle est très jolie.