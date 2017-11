24 heures chrono reviendra-t-elle encore une fois mais sous la forme d'une série de tribunal ?

Il y a déjà 16 ans, Jack Bauer commençait à nous en mettre plein la vue à mesure que le temps lui était compté. Mais cette fois, il devrait passer la main pour une nouvelle série plutôt inattendue.

Après un retour dispensable de Kiefer Sutherland dans une saison 9 intitulée Live Another Day, il y a déjà eu un premier revival de la série 24 heures chrono en début d'année : 24 : Legacy porté par Corey Hawkins. Et on ne peut pas dire que cela a été un franc succès, puisque l'aventure a été arrêtée après une saison de 12 épisodes. D'ailleurs, qui en a vraiment entendu parler à part les fans hardcore de cet univers ?

Or, voici que l'on apprend via le site Deadline qu'une nouvelle saison du show pourrait être mise en chantier très bientôt et qu'elle pourrait sacrément bousculer nos habitudes.

La saison 1 de 24 heures chrono

En effet, finis les complots terroristes, le CTU, la torture et l'action à tout va puisque si l'on en croit l'annonce : 24 heures chrono pourrait se transformer en... série de tribunal.

En effet, la Fox serait actuellement en plein développement d'une nouvelle saison en temps réel, qui aurait pour personnage principal une avocate et qui se déroulerait intégralement dans un tribunal durant un procès. On la suivrait plus particulièrement alors que l'avocate découvre un complot et fait tout son possible pour éviter la condamnation à mort d'un accusé qu'elle a pourtant mis derrière les barreaux, mais qui pourrait être innocent au final.

Le reboot

Rien de plus à dire pour le moment si ce n'est que se sont les showrunners de la version américaine de The Killing qui sont derrière et que ça a quand même l'air pas mal pompé sur 12 hommes en colère, du moins dans ses grandes lignes. Après, comme on nous le précise, que cette saison serait la première d'une anthologie située dans l'univers de 24 heures chrono, on se dit que cela mérite peut-être que l'on y jette un oeil le moment venu, des fois que cela soit intéressant. Même si on vous avoue que nous ne sommes pas particulièrement pressés.