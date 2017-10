A l'origine, Stranger Things ne devait pas du tout ressembler à la série que l'on connait

On s'étonne encore du succès fulgurant de Stranger Things l'année dernière, alors qu'il n'y avait pas eu plus de promo que cela. C'était peut-être une question de moment. C'est dire que la pression est énorme sur les épaules de la saison 2.

Parce que oui, le 27 octobre prochain, cela ne servira à rien de nous appeler, de nous inviter dans vos soirées de débauches, nous, on sera devant notre télé, sur Netflix, avec une grande tasse de chocolat chaud, dans notre pyjama Star Wars et on va se bouffer tous les nouveaux épisodes de Stranger Things d'un coup. C'est comme ça, on n'y peut rien, à un moment il faut savoir consacrer aux choses importantes le temps qu'elles méritent.

Evidemment, après une promotion aussi massive que celle que nous avons connu ces derniers mois, les attentes sont très hautes, mais l'inquiétude aussi parce que nous avons très peur que la magie ait disparu et que cette saison 2 nous déçoive, pas parce qu'elle est mauvaise non, mais simplement parce que l'effet de surprise a disparu. Ce qui est toujours le risque avec la suite d'une série à succès.

Mais ne parlons pas de ça pour le moment, nous verrons bien la semaine prochaine. Non, aujourd'hui nous allons évoquer une information particulièrement intéressante qui nous vient directement des frères Matt et Ross Duffer, les créateurs du show, qui viennent de confier au site Wired qu'à la base, Stranger Things avait été pensé très différemment de ce que l'on connait aujourd'hui. Oui, à l'origine, la série devait être une anthologie :

"Matt: C'est ainsi que nous l'avons conçue. C'était juste au moment où les gens de la télé étaient à fond sur ce genre de concept... avant d'être beaucoup moins intéressés. Alors, nous nous sommes adaptés. Mais si nous avions fait la série un an plus tôt...

Ross : ...Peut-être que ce serait devenu une anthologie.

Matt : Maintenant, je suis très heureux que ce n'en soit pas une, parce que nous avons trouvé le déclic avec ces enfants. Cela deviendrait problématique si l'on étirait la série sur sept saisons et qu'on la traitait comme une série télé normale, mais si on s'arrête au bout de la saison 4, je pense que nous n'aurons pas ce problème."

Et c'est vrai que, dans son concept, Stranger Things entretient pas mal de points communs avec des séries comme Fargo et American Horror Story et que le format anthologique lui aurait parfaitement convenu. Mais, effectivement, cela aurait exigé de nous séparer des nos jeunes héros et, très honnêtement, on n'en a pas vraiment envie. Donc merci à eux d'exister et d'avoir pousser ses créateurs à faire les bons choix.

Allez, plus qu'une semaine à attendre ! Ca va le faire !