L’Exorciste Saison 2 Episode 1 : pourquoi vous devez vraiment regarder cette série

L’Exorciste fut une énorme surprise parce que, justement on n’en attendait rien. On s’en méfiait même, de ce truc qui voulait capitaliser sur l’un des plus grands films d’horreur de tous les temps. C’est dire si l’on n’avait rien compris. Attention, SPOILERS.

Après une première saison du tonnerre, L’Exorciste fait donc face à son plus grand défi. Arrivera-t-elle à se renouveler ? Saura-t-elle garder la même qualité et la même intransigeance que lors de la saison précédente ? Sera-t-elle toujours aussi intéressante ? A la vision de ce premier épisode, on se dit que c’est plutôt bien parti.

DES SOUCIS ET DES HOMMES

6 mois sont passés depuis l’affaire de la famille Rance et le difficile combat qu’ont mené les pères Tomas et Marcus contre le démon. Marcus a été excommunié et Tomas a décidé de laisser tomber sa paroisse pour que son ami lui apprenne les secrets de l’exorcisme. Le duo est donc parti sur les routes pour parfaire son apprentissage et nous les retrouvons en pleine course-poursuite dans le Montana, alors qu’ils ont enlevé une femme possédée pour la libérer. Un acte qui n’est pas du goût de son mari, le shériff local, qui les a donc pris en chasse. Réfugiés dans une grange, Marcus et Tomas tentent de sauver la jeune femme mais leurs méthodes diffèrent. Tomas se sent touché par le démon et projette de le laisser entrer en lui pour libérer Cindy, un projet qui ne plait pas à Marcus, conscient du danger que cela représente. Mais le shériff débarque et tandis que Marcus l’occupe, Tomas met son plan à exécution. L’opération est interrompue, Marcus et Tomas sont arrêtés, le démon toujours dans le corps de la malheureuse.

Sur une île isolée de l’état de Washington, Andy Kim s’occupe de quelques enfants en difficulté et s’inquiète de la visite d’une assistante sociale qui se trouve être une de ses ex, Rose Cooper. L’enjeu est énorme et la situation compliquée puisque chacun des enfants comporte son lot de problèmes et traumatismes qui ne lui rendent pas la vie facile. Notamment Verity, l’ado rebelle, et Caleb, le garçon aveugle, qui disparait en pleine nuit et que l’on retrouve sur un vieux puits voisin, prêt d’une maison abandonnée où dit-on réside une vieille sorcière qui peut exaucer tous les voeux. Alors que le drame est évité, Rose Cooper craint que quelque chose de terrible ne se prépare dans cette maison peut rassurante.

VIVA PINATA

Ce qui marquait en premier lieu dans la première saison, c’était son ambiance urbaine angoissante et étouffante, retranscription parfaite d’une ville sur le déclin propice à accueillir le démon. Ici, dès les premières secondes, la série s’émancipe de ce postulat en nous catapultant dans de grands espaces ensoleillés au beau milieu d’une course-poursuite effrénée. On pourrait craindre que cela ne parte dans la mauvaise direction si la série ne retombait immédiatement sur ses pieds en nous présentant Andy Kim et sa petite famille. Immédiatement, nous retrouvons nos marques et même plus que cela puisque l’épisode a la très bonne idée d’y aller mollo sur le fond fantastique de la série et de ne laisser planer que quelques indices sur ce qui nous attend dans cette famille d’adoption.

En départageant volontairement ses deux pôles (humain et démoniaque) entre Tomas et Marcus, d’un côté, clairement dans l’horreur, et Andy Kim et sa famille de l’autre, dans l’angoisse et l’humain, la série fait le bon choix même si le passage d’un univers à un autre est un peut trop abrupt par moments. L’Exorciste est en train de nous imposer un nouveau rythme et il va falloir s’y habituer.

Par contre, là où ce season-premiere fait des merveilles, c’est dans le traitement de ses personnages. Les enjeux sont clairements établis entre Tomas et Marcus dès les premières minutes et cela suggère un arc narratif des plus passionnants qui devrait nous réserver de grosses surprises. Concernant les enfants, le scénario a l’intelligence de ne pas stigmatiser l’un des membres de la famille en particulier mais de laisser planer le doute sur l’identité de la future victime du démon puisque chaque personnage présent sur cette ile (assistante-sociale comprise) possède une faille suffisamment énorme pour en devenir une cible potentielle. Cela nous permet déjà de faire connaissance avec de très beaux personnages que l’on aimera suivre et voir évoluer, tout autant que cela ouvre de grosses perspectives en termes de narrations sachant que toutes les pistes lancées se tiennent et trouvent déjà leur logique psychologique.

Cette saison 2 de L’Exorciste, après une introduction plein gaz qui peut surprendre, retrouve ses marques en quelques minutes et prouve que le showrunner sait exactement ce qu’il veut et va nous raconter. La série retrouve son ambiance inquiétante, ses personnages complexes et ambivalents et, à l’issue de ce premier épisode, on se dit que l’on va encore vivre un sacré beau cauchemar. Vivement la suite quoi !