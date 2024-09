Ubisoft en crise : un rachat est-il l’ultime solution pour sauver le studio d’Assassin’s Creed ?

Alors que les mauvaises nouvelles s’accumulent chez Ubisoft, la firme pourrait être à deux doigts du rachat.

Rien ne va plus chez Ubisoft. Après le ratage de Star Wars : Outlaws, qui est passé à côté des objectifs de ventes attendus, la nouvelle du report d’Assassin’s Creed Shadows à février 2025 a fait beaucoup de mal à l’image d’Ubi. À cela vient s’ajouter le fait que XDefiant semble être en train de passer l’arme à gauche, même si Ubi le dément. Ces signaux pourraient n’être en réalité que la face émergée de l’iceberg des problèmes de la firme d’Yves Guillemot, puisque le dialogue social paraît rompu en interne, avec un nouveau préavis de grève déposé le 26 septembre par des salariés et par le Syndicat des Travailleurs du Jeu Vidéo.

Conséquence de cette situation très alarmante, le cours de la bourse de l’action d’Ubisoft ne cesse de plonger, passant sous la barre symbolique des 10 € le 26 septembre 2024. Cela faisait 10 ans que la firme n’avait pas dégringolé à un niveau aussi bas, bien loin des 102,95 € atteints en 2018… Face à une telle débandade, ce n’était qu’une question de temps avant que les investisseurs ne montent au créneau en place publique. L’un des investisseurs d’Ubisoft vient d’appeler publiquement les dirigeants à céder l’entreprise au plus offrant.

Quand on apprend qu’on va devoir affronter Ghost of Yotei

Ubisoft dans la tourmente

Dans un article publié le 26 septembre 2024, l’agence de presse Reuters a révélé que l’un des investisseurs d’Ubisoft serait en train de mener une campagne en interne afin de convaincre le conseil d’administration de vendre l’entreprise. C’est le fonds d’investissement basé en Slovaquie AJ Investments qui a ouvert la boite de Pandore. Dans un courrier transmis à Reuters, AJ Investments appelle à la cession d’Ubisoft à des tiers.

« Nous demandons à la direction d’Ubisoft de permettre la vente de la société à des tiers ou à des sociétés de capital-investissement à un prix équitable. »

Si AJ Investments ne possède que 1% du capital d’Ubisoft, la société serait parvenue à rallier 10% des actionnaires à sa cause. Le 10 septembre 2024 déjà, Juraj Krupa, représentant du fonds AJ Investments and Partners, avait publié un courrier au conseil d’administration d’Ubi, dans laquelle il déclarait sa « profonde insatisfaction concernant la performance actuelle et la direction stratégique de l’entreprise ».

Le ratage de Star Wars Outlaws a été un détonateur

Par conséquent, il avait demandé à « retirer Ubisoft de la Bourse ou permettre sa vente à un investisseur stratégique ». Si, il y a une dizaine de jours, AJ Investments était largement minoritaire, avec 10% d’investisseurs désormais rangés de son côté, la société a gagné un poids qui pourrait bien faire bouger les choses du côté des Gros Cerveaux d’Ubi.

À l’heure actuelle, la famille Guillemot (fondateurs d’Ubisoft) détient 15,44% du capital d’Ubisoft et 20,46% des droits de vote nets, tandis que le géant chinois Tencent a acquis 9,99% du capital et 9,19% des droits de vote en conseil d’administration. Dans les faits, Tencent détient 49,9% de la Holding Guillemot Brothers, qui elle même détient des parts dans la société Ubisoft.

Beyond Good And Evil 2, projet empêtré dans un développement chaotique depuis plus de 10 ans

Au final, les Guillemot n’ont que 30% des droits de vote en conseil d’administration dans leur propre société. C’est pourquoi cette montée en puissance des 10% réunis par AJ Investments pourrait très bien peser sur les prochaines décisions à venir. Les représentants d’AJ Investments ont déclaré qu’ils s’entretiendraient avec la direction d’Ubisoft mardi 1er octobre 2024 pour discuter de l’avenir.

Cette situation de plus en plus délétère fait peser un poids encore plus lourd sur les épaules d’Assassin’s Creed Shadows. Plus les jours passent, et plus il apparaît comme le jeu de la dernière chance pour Ubisoft. Initialement prévu pour une sortie en novembre 2024, le titre a été reporté au 14 février 2025, pour laisser le temps aux équipes de peaufiner le produit, et pour éviter l’embouteillage des sorties jeu vidéo de la fin d’année 2024. Il devra cependant faire face à la concurrence féroce de Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima, prévu également pour 2025.