Silent Hill 2 : le studio défend ces choix (controversés) du remake de ce chef-d’œuvre

Dans une récente interview, le producteur de la saga Silent Hill a défendu le remake de Bloober Team, qui sortira en octobre 2024.

Après une bande-annonce du remake de Silent Hill 2 qui avait soulevé pas mal de questions en février 2024, on avait hâte d’en voir davantage sur le jeu. Et avec la dernière conférence de PlayStation (le State of Play) ce 30 mai, on a été à moitié exaucé. C’est une vidéo de gameplay de pas moins de 13 minutes qui a été diffusée par Konami pour faire la promotion de l’ambitieux remake de Bloober Team.

Si celle-ci nous a donné un généreux aperçu de ce qui nous attend le 8 octobre prochain, il faut admettre qu’une fois de plus, elle a provoqué quelques débats. Sans surprise, les fans du chef-d’œuvre qu’était le Silent Hill 2 original sont toujours sur leurs gardes. Que ce soit à propos de l’action du jeu potentiellement trop intense (ce qui avait été critiqué dans la première bande-annonce), des graphismes ou de l’apparence des personnages : chacun y va de son avis.

Mais si on écoute le producteur de la saga, il ne faut pas s’inquiéter des libertés prises par Bloober Team sur le jeu.

"This whole town was our special place…" 📻



SILENT HILL 2 launches October 8 on PS5 and PC/Steam!



Return to the psychological horror classic with next-gen visuals, immersive combat system, redesigned controls and more.#Konami #SILENTHILL #BlooberTeam pic.twitter.com/h3LUKBDRJh — Bloober Team (@BlooberTeam) May 30, 2024 Le dernier aperçu de Silent Hill 2, le remake

L’intérêt D’UN REMAKE DE SILENT HILL 2

Les joueurs ont souvent tendance à questionner l’intérêt même de produire des remakes d’œuvres déjà cultes. C’est une des raisons qui font du remake de Silent Hill 2 un défi artistique. Si Bloober Team tente de simplement recréer le miracle du jeu original, l’équipe fonce a priori droit dans le mur. Et s’ils en modernisent la forme et assument d’en faire une adaptation trop libre, ils prennent le risque de s’aliéner une partie de la communauté. Il n’y a pas de bonne solution.

On sait en tout cas quelle voie a décidé d’emprunter le studio polonais. Celui-ci a annoncé de nombreux changements au niveau de la narration, des dialogues, du gameplay (évidemment), et souhaite élargir l’expérience originale. Tout ça peut rendre méfiant, c’est sûr. Mais d’un autre côté, cette audace dans l’adaptation peut aussi être très stimulante. Quoiqu’il arrive, ça restera plus intéressant qu’une simple réédition paresseuse du titre d’origine. Et c’est aussi l’avis de Konami, éditeur historique de la saga.

Fallait-il ouvrir la porte des remakes pour Silent Hill ?

Dans une interview avec Famitsu, Motoi Okamoto (producteur de la franchise Silent Hill, depuis son retour en 2022) a eu ainsi à cœur de défendre le travail de Bloober Team et leur vision du projet. Selon lui, ce sont d’ailleurs des créateurs du Silent Hill 2 original qui ont été à l’initiative de plusieurs modifications majeures du remake.

Grâce à une collaboration efficace entre Konami et Boober Team, seuls les bons changements auraient été retenus afin de ne pas perdre l’esprit original du jeu :

« [Le directeur artistique] Masahiro Itō et [le compositeur] Akira Yamaoka ont exprimé leur désir de modifier certains aspects du jeu. Inversement, l’équipe de Bloober tenait à ne pas tout déranger. Bien que les opinions aient parfois divergé, nous avons finalement trouvé un bon compromis. »

Les joueurs ont peur de voir les personnages perdre leur charme dans cette version

MOINS D’ACTION QUE PRéVU dans silent hill 2

Au-delà des libertés narratives qu’aura ce remake (et qu’on découvrira en temps et en heure), c’est surtout le gameplay et l’action qui ont été critiqués par la communauté des joueurs. Il faut dire aussi qu’on ne voyait que de la baston dans la première bande-annonce du jeu, et elle prenait le pas sur l’ambiance et l’horreur psychologique typiques des Silent Hill. Le fait que les combats et la caméra à la troisième personne rappellent les remakes récents de Resident Evil avait aussi de quoi laisser perplexe.

Une fois encore, Okamoto a expliqué ces décisions. Comme on pouvait s’y attendre, la mise en avant de l’action du jeu a été motivée par des raisons commerciales (le survival horror reste un genre de niche, et l’action permet d’attirer un plus large public, c’est comme ça). Mais après la mauvaise réception de la première bande-annonce, Okamoto affirme que Bloober Team aurait largement retravaillé les combats pour se concentrer sur l’aspect dérangeant et imprévisible des monstres.

Lui, il est bien toujours là évidemment

« Pour le remake, nous avons augmenté la fréquence des combats pour en faire un jeu d’action, ce qui, nous pensons, attirera de nouveaux fans de la série. […] L’intérêt du jeu réside toujours dans le fait que les combats ont une signification […] et nous avons introduit des mécaniques d’esquive et de ciblage pour rendre les combats plus intéressants. »

Et c’est là qu’il revient sur l’accueil de la première bande-annonce du remake de Silent Hill 2, et des leçons que l’équipe en a tiré :

« La première bande-annonce que nous avons publiée a été critiquée par les fans à l’étranger car elle était trop axée sur l’action. […] C’était aussi à cause des déplacements des créatures , comme la « Bubble Head Nurse » qui bougeait comme si elle faisait du parkour. Ces aspects ont été pointés du doigt. […]

Des monstres moins agressifs et plus terrifiants

« Dans ce jeu, les créatures n’attaquent pas le protagoniste avec une intention claire de le tuer. Nous devions accentuer l’idée qu’on ne sait pas ce qu’elles pensent dans leurs actions. Nous avons donc retravaillé ces aspects pour que les combats correspondent mieux à l’esprit de Silent Hill 2. »

On ne peut être que content de constater que l’inquiétude des joueurs a été entendue et que chaque aspect du remake est réfléchi consciencieusement. Toutefois, si toutes ces explications sont intéressantes, il reste encore à voir le vrai résultat. Et pour ça, on a hâte d’être le 8 octobre prochain, date de sortie de Silent Hill 2.