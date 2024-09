Pokémon : Nintendo attaque un concurrent pour plagiat, et ça va saigner dans les tribunaux

C’était prévisible dès le lancement du jeu : les créateurs de Palworld sont poursuivis par Nintendo pour plagiat.

Sur le papier, Palworld sonne comme une blague de comptoir : créé par le studio japonais Pocketpair, il s’agit d’un jeu en monde ouvert où l’on capture des créatures sauvages, que l’on peut utiliser pour se battre ou les exploiter dans des usines de productions d’items. Le tout a été résumé en « c’est Pokémon avec des flingues ». La filiation se fait avec Pokémon via les mécaniques de capture de monstres, mais aussi dans les ressemblances de design entre les créatures de Palworld et de Pokémon.

Ces ressemblances entre Palworld et Pokémon avaient provoqué des polémiques début 2024, au lancement du jeu sur le marché PC et sur le Game Pass. La grogne était telle que des fans de Nintendo voulaient faire tomber Pocketpair pour plagiat. Connaissant la faculté de réaction de Big N face à l’utilisation de ses droits, il était étonnant que la firme de Kyoto n’ait pas encore réagi. C’est désormais chose faite : Nintendo attaque Pocketpair pour infractions multiples à des brevets déposés. Après les flingues, Pocketpair va devoir sortir les gilets pare-balles.

Toute ressemblance avec vous savez qui ne serait pas fortuite

« It’s a very, very Palworld… Palworld… »

Sur son site, Nintendo a publié le 18 septembre 2024 un communiqué officiel stipulant que The Pokémon Company et Nintendo intentaient une action en justice contre la firme Pocketpair, créatrice de Palworld. The Pokémon Company et Nintendo déclarent que cette procédure a pour but de faire valoir le fait que Pocketpair a enfreint des droits de brevets déposés par Nintendo, relatifs aux jeux de la franchise Pokémon.

« Nintendo […], ainsi que The Pokémon Company, ont intenté une action en contrefaçon de brevet devant le tribunal de district de Tokyo contre Pocketpair, Inc. […] le 18 septembre 2024. Ce procès vise à obtenir une injonction contre la contrefaçon et des dommages-intérêts au motif que Palworld, un jeu développé et publié par le défendeur, enfreint plusieurs droits de brevet. Nintendo continuera à prendre les mesures nécessaires contre toute violation de ses droits de propriété intellectuelle, y compris la marque Nintendo elle-même, afin de protéger les propriétés intellectuelles qu’elle s’est efforcée d’établir au fil des ans. »

Le jeu des 7451152 points communs

Nintendo prêt depuis des mois

Palworld a été un immense succès populaire, avec le cap de 25 millions de joueurs franchis en quelques semaines : 15 millions de ventes sur PC, et 10 millions de joueurs sur le Game Pass, et ce, alors que le jeu n’était qu’en accès anticipé, c’est-à-dire dans une version non finale. De quoi attirer fortement l’attention de Nintendo sur ce produit façon copycat de Pokémon.

Déjà en janvier 2024, Nintendo avait pris la parole publiquement, suite à la vive agitation que provoquait la sortie de Palworld et ses nombreuses ressemblances avec les produits de The Pokémon Company.

« Nous avons reçu de nombreuses demandes concernant le jeu d’une autre société qui sortira en janvier 2024. Nous n’avons accordé aucune autorisation pour l’utilisation de la propriété intellectuelle ou des actifs de Pokémon dans ce jeu. Nous avons l’intention d’enquêter et de prendre les mesures appropriées pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés aux Pokémon. Nous continuerons à chérir et à nourrir chaque Pokémon et son monde, et à travailler pour rassembler le monde grâce à Pokémon à l’avenir. »

« Oh mon Dieu un plagiat ! »

Palworld joue et Pocketpair

Malgré cette réaction de Nintendo, tout semblait aller pour le mieux pour Pocketpair. En juin 2024, le PDG de Pocketpair, Takuro Mizobe, avait été interviewé par Gamefiles, il avait alors déclaré « Nintendo et la Pokémon Company ne nous ont rien dit ». C’était bien mal connaître la méthode Nintendo. En réalité, la firme de Kyoto montait tranquillement un dossier en béton avant d’attaquer frontalement les créateurs de Palworld.

Les créateurs de Palworld ont réagi publiquement face à ces accusations le 19 septembre 2024 dans un long communiqué de presse. Le studio se défend de toute infraction de brevet ou de tentative de plagiat. Il est précisé que Pocketpair n’a pas été informé des « brevets spécifiques [qu’ils sont] accusés de violer et [ils n’ont] pas été informés de ces détails », et que le studio regrette cette action en justice.

« Il est vraiment regrettable que nous soyons obligés de consacrer beaucoup de temps à des questions qui n’ont rien à voir avec le développement du jeu en raison de ce procès. Cependant, nous ferons tout notre possible pour nos fans et pour nous assurer que les développeurs de jeux indépendants ne sont pas entravés ou découragés dans la poursuite de leurs idées créatives. Nous nous excusons auprès de nos fans et de nos sympathisants pour toute inquiétude ou gêne occasionnée par cette nouvelle. »

Tentative de fuite en avant

Là où il y a une réelle subtilité dans cette action en justice, c’est que Nintendo et The Pokémon Company attaquent Pocketpair concernant des brevets et non sur des questions de droits d’auteur. Par conséquent, la procédure concernerait non pas des attaques concernant des ressemblances entre les designs des Pokémons et des Pals, mais plutôt sur des mécaniques de jeu. Pour le moment, Nintendo n’a pas fait de commentaires supplémentaires, et aucune date de procès n’a été fixée.