Assassin’s Creed jusqu’à l’overdose : Ubisoft prépare des remakes des jeux à la chaine

Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, a confirmé que l’entreprise travaillait à la réalisation de remakes de plusieurs épisodes de la franchise Assassin’s Creed.

Au micro de Lucy O’Brien, Directrice de la Communication Éditoriale chez Ubisoft, Yves Guillemot, visage historique d’Ubi et PDG de son état, a livré de nombreuses informations concernant la licence Assassin’s Creed. Dans l’interview publié sur l’Ubisoft Blog, le cofondateur d’Ubi a mentionné que ses équipes travaillaient actuellement à la conception de « multiples remakes » de jeux de la licence.

« Les joueurs peuvent s’enthousiasmer à l’idée de certains remakes, qui nous permettront de revisiter certains des jeux que nous avons créés par le passé et de les moderniser. Dans certains de nos anciens jeux Assassin’s Creed, il y a des mondes qui sont encore extrêmement riches. »

Ce sera peut-être l’occasion de corriger certains bugs

A corps et à Creed

Au cours de l’interview menée par Lucy O’Brien, celle-ci a interrogé Yves Guillemot sur la taille des futures expériences ludiques Assassin’s Creed. Elle a exposé le fait que le dernier né, Assassin’s Creed Mirage, était bien plus modeste au niveau de la taille de carte, et également de sa durée de vie que la dernière trilogie AAA de la franchise : AC Origins, AC Odyssey et AC Valhalla.

La Directrice de Communication a demandé si on assistera ainsi à une alternance de jeux AAA, et de titres à l’envergure plus restreinte. Question à laquelle le PDG a répondu par l’affirmative, en ajoutant que les expériences seront plus variées, et que le rythme de sortie des jeux Assassin’s Creed allait s’accélérer :

« Pour répondre à votre question, les expériences seront très variées. L’objectif est que les jeux Assassin’s Creed sortent plus régulièrement, mais pas que l’expérience soit la même chaque année. Il y a beaucoup de bonnes choses à venir, y compris Assassin’s Creed Hexe, que nous avons annoncé et qui sera un jeu très différent d’Assassin’s Creed Shadows. Je pense que nous allons surprendre les gens.«

Des gamers ont crié au scandale en voyant un samurai noir, ignorant l’existence du Yasuke historique.

Une décision financière pour Ubisoft

La déclaration d’Yves Guillemot répond à de sérieux déboires économiques pour Ubi. Cette décision fait suite à un bilan financier 2022-2023, disponible ici, absolument catastrophique pour la firme, et que les communicants d’Ubi avaient qualifié « d’année pivot« , avec cette science du langage qui les caractérise.

En 2021-2022, Ubisoft affichait un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros, pour un résultat opérationnel de 241,5 millions d’euros, et un résultat net de 79,5 millions d’euros. Pour l’exercice suivant, 2022-2023, Ubi a déclaré un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros, soit une régression de 300 millions d’euros. Mais le pire est un résultat opérationnel dans le négatif, avec une perte de 585,5 millions d’euros, et un résultat net dans le négatif de 494,7 millions d’euros.

Des contre-performances assorties à un plan de restructuration interne massif, au cours duquel la firme française a « remercié » plus de 700 employés, afin de rassurer les investisseurs et accroitre son potentiel financier. Ubi joue donc gros sur l’exercice 2023-2024 et sur les suivants. D’où la solution toute trouvée : relancer la machine à billets Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed, nouvelle saison

Dans le même bilan financier datant de mai 2023, Yves Guillemot annonçait déjà la couleur des années à venir pour AC : « dans le cadre de la réallocation progressif de notre capital, nous prévoyons notamment d’augmenter le nombre de talents travaillant sur la marque Assassin’s Creed de 40% au cours des prochaines années.«

Cela se traduit dans les faits par plusieurs jeux Assassin’s Creed d’ores et déjà annoncés pour les années à venir : Assassin’s Creed Shadows, prévu pour le 12 novembre 2024 sur PC et consoles current-gen, mais aussi Assassin’s Creed Hexe, qui devrait prendre un tournant horrifique. Le troisième gros morceau est Assassin’s Creed Infinity, renommé il y a peu The Animus Hub.

Celui-ci demeure obscur dans son fonctionnement, mais devrait se rapprocher du système de Hub de Call of Duty Headquarters, permettant l’accès à diverses expériences de jeu au sein de l’univers Assassin’s Creed. Il se pourrait donc que l’on puisse lancer depuis The Animus Hub, le remake de tel ou tel titre.

Concours de capuches

Overdose d’Assassin’s Creed

Rappelons qu’en 2016, Yves Guillemot avait déclaré que la franchise Assassin’s Creed devait ralentir le rythme de ses sorties. Comme rapporté par nos confrères de VentureBeat à l’époque, les éminences grises d’Ubi avaient constaté un ras-le-bol de la part des joueurs, qui avaient dû engloutir pas moins de 8 jeux de la licence en moins de trois ans entre 2014 et 2016 : Assassin’s Creed: Rogue, Unity, Freedom Cry, Syndicate, Identity et une brochette de jeux AC Chronicles: China, India, et Russia, avec une qualité se dégradant à chaque épisode.

Le ralentissement du rythme de livraison des AC avait aussi pour but de préserver la santé des équipes de développement, souvent prises dans des phases de « development hell » dans le but de produire en temps et en heure les titres imposés. Il semblerait que ces bonnes résolutions appartiennent donc au passé, et que l’on devra de nouveau subir des sacs et ressacs d’Assassin’s Creed.

Ubisoft chassant la recette de l’overdose

Quant à savoir quels jeux sont concernés par ces remakes, peu d’indices ont fuité. En 2023, Kotaku avait mentionné le fait qu’un remake de Assassin’s Creed Black Flag serait en gestation, conçu à la fois pour surfer sur un éventuel succès de Skull & Bones, ou pour satisfaire les fans en cas d’échec de l’arlésienne (on serait plutôt sur la seconde option).

Le bon sens voudrait qu’Ubi s’attèle aux remakes des itérations les plus appréciés des fans, à savoir la trilogie d’Ezio Auditore (Assassin’s Creed 2, Brotherhood et Revelations – déjà remastérisés en 2016, mais quand on aime, on en fait des tas-), et le tout premier AC aurait bien besoin d’un lifting. On ne serait pas étonné non plus de voir Ubi annoncer la résurrection de Assassin’s Creed Unity pour livrer un mode multijoueur revu et corrigé, avec moult microtransactions à la clé.

Pour l’heure, la prochaine étape majeure pour la licence AC reste Assassin’s Creed Shadows, attendu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S le 15 novembre 2024.