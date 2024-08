Venom 3 devrait introduire Spider-Man dans l’univers Sony car il est vraiment temps

Il se pourrait que le Spider-Man du MCU apparaisse dans Venom : The Last Dance réalisé par Kelly Marcel.

Qui aurait pu croire qu’une saga aussi artistiquement nulle aurait une telle durée de vie ? Il est de notoriété publique que Sony n’aime pas laisser trainer ses jouets dans un coin, mais concernant son très bizarre Spider-verse sans Spider-Man, qui rassemble une belle collection de navets : Venom, Morbius et de Madame Web, on s’en serait bien passé. Tant de navets que la firme pourrait bien se lancer dans le maraîchage sans crainte de la faillite.

Après une bande-annonce à la fois nulle et hallucinée de Venom 3, déroulant ses CGI sur le Space Oddity de David Bowie (il ne méritait pas ça), qui laissait potentiellement entrevoir l’apparition d’un méchant de la saga Spider-Man, quelques indices montrent que l’on pourrait avoir enfin une réunion très attendue. Il se pourrait bien que le symbiote de Tom Hardy soit finalement confronté au Spider-Man du MCU.

Venom 3 : Save The Last Dance

La toute première apparition de Spider-Man (Tom Holland – Peter Parker) au sein du Sony Spider-Man Universe date de la scène post-crédits de Venom : Let There Be Carnage. Eddie Brock voit Spidey apparaître sur un écran de télé, dans une séquence extraite de Spider-Man : Far From Home. En dehors de ce caméo express, Spider-Man n’a été qu’un mirage, ou le sujet de vagues allusions : un poster de Spidey chez Morbius, une version bébé de Peter Parker chez Mme Web…

Une autre scène post-crédits entre alors en jeu : celle de Spider-Man: No Way Home. De passage dans le MCU, avant de se faire éjecter vers le SSU, Eddie Brock, après une discussion philosophique sur l’histoire du MCU avec un barman, se dit qu’il devrait aller à la recherche du Spider-Man à New-York. Il se pourrait bien que pour le prochain Venom 3, il se décide à mettre cette décision à exécution.

Première étape avant le crossover attendu ?

Oui mais quel Spidey ?

Alors que les deux premiers films Venom se passaient à San Francisco, Venom 3 se déroulera à New-York, comme en attestent les premières images du film et sa bande-annonce. Qui dit Venom à New-York, dit une rencontre obligatoire avec Spider-Man, non ? Sauf qu’au vu de l’état général du SSU, des différentes pistes lancées de-ci de-là concernant un éventuel Spidey dans le SSU, une question demeure : qui pourrait être ce Spider-Man ?

Si l’on considère que Madame Web ne nous a pas menti effrontément, le Peter Parker du SSU est bien trop jeune pour être le Spider-Man local. Ou en tout cas, il ne le sera que bien plus tard, une fois les pieds dans la puberté. Sony pourrait alors créer un nouveau Spidey de toute pièce, ou recycler l’un des Spidey historique : Tobey Maguire ou Andrew Garfield. Mais cela semble très peu probable.

Tant de Spidey, si peu de présent dans le SSU

Le pire pied de nez que Sony pourrait nous infliger serait de faire de Venom le premier Spider-Man du SSU, en effectuant une relecture du mythe de l’Homme-Araignée. Car n’oublions pas que dans la mythologie Marvel, c’est Peter Parker qui a été le porteur du symbiote Venom avant que celui-ci n’élise Eddie Brock comme nouvel hôte. Dans un ultime twist qu’on ne souhaite absolument pas, Sony pourrait décider de faire d’Eddie le nouveau Spider-Man de son univers.

Sony pourrait alors installer ce personnage dans son univers cinématique, dans l’attente de l’apparition du « vrai » Spidey. Venom passerait alors du statut d’anti-héros à héros à part entière. Une idée lamentable, qui ne ferait qu’enfoncer un peu plus le SSU. Nous ne sommes donc pas à l’abri de celle-ci. Venom : The Last Dance est prévu pour le 23 octobre 2024 dans les salles de cinéma françaises.