Until Dawn : cet acteur reprendra son rôle du jeu dans l’adaptation 

L’adaptation du jeu d’horreur de Supermassive Games et Sony, Until Dawn, agrandit son casting avec l’un des acteurs originaux du jeu.

Après le trio de navets Annabelle 2 : La Création du mal, Shazam ! et Shazam ! La Rage des Dieux, David F. Sandberg s’en retourne à ses premières amours avec Until Dawn, adaptation du jeu vidéo éponyme. En effet, Sandberg avait scénarisé et réalisé le très efficace Dans le Noir, film d’horreur produit par James Wan.

Au casting de l’adaptation d’Until Dawn, on retrouvera Ella Rubin (The Girl from Plainville), Odessa A’zion (Hellraiser 2022), Michael Cimino (Love, Victor) et Ji-young Yoo (Les Expatriées). La distribution des rôles vient de s’agrandir, avec Maia Mitchell (The Fosters) et Belmont Cameli (En route pour l’avenir). Une brochette de jeunes seconds couteaux d’Hollywood, idéalement sacrifiables dans un slasher comme Until Dawn. Mais le film pourra aussi compter l’un des acteurs qui était apparu dans le jeu Until Dawn de 2015.

Alors, qui va mourir en premier ?

Until Dawn, le jeu-film qui devient film inspiré du jeu-film

Le jeu de 2015, exclusivité PS4 commandée par Sony à Supermassive Games, se présentait comme une sorte de film interactif, où l’on suivait une bande d’ados coincés dans un chalet au fin fond du Canada, à la merci d’un tueur. Celui-ci devait être fan de la saga Saw, puisqu’il avait disposé des pièges sadiques un peu partout. Le jeu avait pour particularité d’avoir un casting crédible, avec Hayden Panettiere, Brett Dalton et même Rami Malek. On y voyait aussi Peter Stormare dans le rôle du Dr Alan J. Hill, et c’est lui qu’on retrouvera dans le film de David Sandberg.

Celui-ci avait un rôle très particulier, puisqu’il n’interagissait pas directement avec les adolescents du chalet. Alan Hill était le psychiatre de l’une des personnes du chalet, qui semblait aux prises avec de sérieux problèmes mentaux. Reste à voir comment son personnage sera inclus dans le film Until Dawn, s’il va garder ce rôle extérieur ou s’il aura plus de poids sur l’intrigue.

Le Dr Alan J. Hill

Y’a plus de jeunesse

Dans une déclaration faite à The Hollywood Reporter, David F. Sandberg a expliqué qu’il souhaitait revenir au genre de l’horreur, et qu’à ses yeux, la proposition d’Until Dawn était idéale pour un retour aux affaires horrifiques. Il s’est aussi exprimé au sujet du changement de casting par rapport à celui du jeu vidéo d’origine, justifiant ce changement par la nécessité d’apporter de la nouveauté pour les fans du jeu :

« J’avais envie de refaire de l’horreur après Dans le Noir et Annabelle 2 : La Création du Mal, et ce film explore les nombreux sous-genres de l’horreur pour créer l’expérience la plus terrifiante possible. En capturant l’essence du jeu mais avec de nouveaux personnages, il constitue une excellente introduction autonome au monde pour les nouveaux venus, tout en offrant quelque chose de nouveau que les fans du jeu apprécieront. »

« Oh mon Dieu ! Une déclaration bidon ! »

Dans les faits, on se doute bien que les acteurs impliqués dans le jeu de 2015 sont désormais trop vieux pour jouer des adolescents, et que certains d’entre eux ont autre chose à faire que de venir se mouiller dans ce projet. Hayden Panettiere est investie dans la saga Scream, et Rami Malek a explosé sur la scène internationale… Pour le moment, le film Until Dawn n’a aucune date de sortie ni de synopsis officiel.