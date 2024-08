Une bande-annonce gore et gluante pour Hell Hole, la nouvelle curiosité horrifique de Shudder

Hell Hole, nouveau film d’horreur visqueux, arrive sur petit écran et se dévoile dans une bande-annonce fun et… dégoûtante.

Les adeptes de films d’horreur de niche connaissent bien le festival FanTasia, qui se tient chaque année à Montréal. Rendez-vous incontournable de la production de genre indépendante, cet événement est toujours l’occasion, pour les personnes ayant la chance de pouvoir s’y rendre, de découvrir des pépites horrifiques qui ne bénéficieront pas toujours d’une distribution par la suite.

Lors de l’édition 2024 qui s’étend du 18 juillet au 4 août, Hell Hole, le nouveau film de la “famille Adams” (oui, avec un seul “d”) a été projeté. Cette famille de cinéastes qui a déjà collaboré sur plusieurs films d’horreur, comme Hellbender ou Where the Devil Roams, remet le couvert pour cette nouvelle réalisation mise en scène par le couple John Adams et Toby Poser, qui l’ont également écrite aux côtés de leur fille Lulu Adams.

Fire in the (Hell) Hole

Hell Hole raconte l’histoire d’employés d’une entreprise de forage envoyés creuser dans une campagne reculée où ils finiront par trouver quelque chose d’aussi gluant que le pétrole, mais de beaucoup plus vivant. A partir de là, un organisme tentaculaire semble prendre petit à petit possession des habitants de la région, s’infiltrant dans les corps par tous les orifices. Ce n’est pas pour rien si le film s’appelle “Hell Hole” (« trou de l’enfer ») et que le trailer clame subtilement “watch your ass” (“gare à vos fesses”, en version publiable).

Rare image d’une opération des hémorroïdes

Rappelant quelque chose de The Thing et du Dreamcatcher de Stephen King (roman ayant déjà souffert une adaptation peu recommandée en 2002), ce nouveau délire gore et fun semble flirter par moments avec le nanardesque mais proposer aussi une véritable inventivité visuelle et une atmosphère plutôt bien ficelée. Des blagues graveleuses et de mauvais goût, oui, mais qui ne viennent pas gâcher la puissance jouissive de ces geysers de tentacules qui envoient valdinguer membres et globes oculaires, et sans pour autant se vautrer dans un tout-ridicule indigeste.

Hell Hole est donc la nouvelle curiosité horrifique en date, qui ne profitera pas d’une sortie salles puisque son arrivée sur la plateforme américaine Shudder est annoncée pour le 23 août. Peut-être peut-on espérer le voir bientôt débarquer en France sur nos propres plateformes spécialisées ?