Après The Killer, David Fincher fera un western criminel pour Netflix (apparemment)

David Fincher et Netflix seraient en train de lancer le film Bitterroot, un western criminel qui donne déjà très envie.

Depuis le début des années 2010, la collaboration entre Netflix et David Fincher est plus que fructueuse. En vrac, on peut citer les deux séries Mindhunter et House of Cards que le cinéaste américain a produites et pour lesquelles il a réalisé plusieurs épisodes. On peut aussi parler de l’anthologie d’animation Love, Death & Robots, dont il est l’un des producteurs exécutifs et dans laquelle il a réalisé une sorte de 20 000 lieues sous les mers horrifique. Enfin, il y a dévoilé ses deux derniers longs-métrages, Mank et The Killer.

Depuis The Killer justement, le mystère reste entier sur son prochain projet. On sait que David Fincher travaille sur une série Netflix tirée de Chinatown et qu’il supervise une version américaine de Squid Game (oui, on comprend pas pas pourquoi non plus), mais finalement, le réalisateur va probablement sortir un film avant ces deux projets. Il s’agirait d’un western criminel et son pitch est assez intrigant.

À lire aussi Notre critique de The Killer

Que nous réserve ce bon vieux David ?

Netflix et Fincher font leur western

Comme l’a rapporté What’s on Netflix, David Fincher aurait donc été choisi par le N rouge pour réaliser Bitterroot, un thriller western policier anciennement nommé Big Hole. Écrit par Michael Gilio (Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs), le scénario faisait partie de la Black List d’Hollywood, à savoir le sondage annuel créé en 2005 et recensant les scripts les plus appréciés, mais pas encore produits par un studio.

Le film raconte l’histoire d’un vieil homme qui s’est fait voler toute sa vie. Il décide alors de récupérer son argent en braquant des banques et en traquant des voleurs. Dans le même temps, il est poursuivi par son fils, qui est shérif. Toujours selon What’s on Netflix, Bitterroot s’inspirerait d’Impitoyable, le western culte écrit et réalisé par Clint Eastwood et sorti en 1992.

Ça se passera surement pas à Paris

Le projet avait déjà connu une tentative d’adaptation pour le grand écran en 2011 avec le scénariste Michael Gilio pour réaliser le film lui-même et la présence de Gore Verbinski à la production. C’est donc finalement David Fincher qui devrait réaliser le film. Ce serait la première fois que David Fincher s’attaquerait au genre du western (tout en le liant évidemment à une histoire de crimes possiblement sordides comme il en a l’habitude), ce qui est plutôt prometteur.

Pour l’instant, rien n’a été confirmé par le N rouge ou Fincher lui-même, il faut donc rester vigilants. Et vu la tendance du cinéaste a commencé un projet pour mieux l’abandonner par la suite (quel que soit la raison), on ne va pas s’enflammer trop vite. Reste que ce Bitterroot attise beaucoup notre curiosité. Affaire à suivre…