« La meilleure chose que j’aie jamais lue » : pourquoi The Bride! avec Christian Bale sera génial

The Bride!, la prochaine adaptation de Frankenstein en date et réalisée par Maggie Gyllenhaal, avec Christian Bale dans le rôle du monstre, promet de frapper très fort. C’est l’acteur Peter Sarsgaard qui le dit.

Depuis que Mary Shelley a publié son fantastique Frankenstein où le Prométhée moderne en 1818, le cinéma s’est mille fois emparé du mythe, et de mille manières différentes. C’est la réalisatrice de The Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal, aussi largement connue comme actrice, qui s’apprête aujourd’hui à proposer sa vision de cette histoire, avec Christian Bale et Jessie Buckley au casting. Si les premières images du film qui sortira en 2025 ont déjà donné l’avant-goût d’une revisite moderne et originale, c’est désormais l’acteur Peter Sarsgaard qui en remet une couche au détour d’une interview pour The Hollywood Reporter.

Le comédien (connu pour ses rôles dans Jarhead, Flight Plan, Esther, The Batman…), qui tient un rôle secondaire dans The Bride!, est bien placé pour parler du projet et du tournage. Il semble tout simplement considérer que ce nouveau Frankenstein sera un chef-d’œuvre… Un avis peut-être biaisé, puisque Peter Sarsgaard n’est ni plus ni moins que le mari de Maggie Gyllenhaal.

Le hipster des monstres de Frankenstein

The Bride! sera un film punk

Dans cette interview donnée à The Hollywood Reporter, l’acteur ne tarit pas d’éloges envers le film de son épouse qu’il tarde de découvrir aux amateurs de films de genre. Selon lui, cette nouvelle adaptation va décoiffer :

“The Bride! est punk, nerveux et vraiment émouvant. C’est aussi violent, parfois, et terriblement romantique. »

Elsa Lanchester, la « bride » originale

De quoi mettre l’eau à la bouche, en annonçant quelque chose de plus moderne que la référence classique de James Whale La Fiancée de Frankenstein avec Boris Karloff et Elsa Lanchester (1935), de moins scolaire que la version de Kenneth Branagh avec Robert De Niro (1994), et de plus étonnant que le Docteur Frankenstein (2015) avec James McAvoy et Daniel Radcliffe. C’est simple, à entendre Sarsgaard, le film également écrit par Maggie Gyllenhaal bénéficierait d’un scénario exceptionnel.

“The Bride! est très ambitieux parce que son scénario est l’un des meilleurs. Ecoutez, ma femme l’a écrit, donc en fait je vais juste assumer de dire que c’est le meilleur scénario que j’aie jamais lu. Il est vraiment délectable à tous les niveaux.”

Espérons que le comédien ne se trompe pas, puisque le film bénéficie d’un joli budget de 100 millions de dollars hors promo, et qu’il est l’un des rares films d’envergure avec un casting quatre étoiles écrit et réalisé par une femme qui soit attendu pour l’année prochaine.

L’époque Robert De Niro et Helena Bonham Carter

La méthode Christian Bale

Mais le travail de Maggie Gyllenhaal n’est pas le seul par lequel le comédien a été enchanté sur ce projet. Si Christian Bale est connu pour avoir une méthode plutôt immersive sur les plateaux, ne laissant jamais sa véritable personnalité prendre le dessus sur le personnage, Peter Sarsgaard apporte un témoignage supplémentaire sur cette implication si singulière.

“Christian Bale est un acteur phénoménal, totalement dévoué à son art. […] Certains acteurs essayent de rester dans leur rôle sur le plateau, on doit les appeler par le nom du personnage et ce genre de conneries. Ils conservent leur accent tout du long. Ce n’est pas pareil avec lui. C’est tout simplement qu’il ne peut pas s’empêcher d’être le personnage, ce n’est pas un choix ni une posture. C’est juste sa façon d’être.”

Il y a des personnages dont la peau est plus confortable que d’autres

Notons que même si Peter Sarsgaard le dit avec admiration, une méthode aussi entière que celle de Bale, combinée à une certaine autorité, doit sans doute donner le la pendant le tournage. Pour Sarsgaard, “ça change tout, sur un plateau, quand on a affaire à un leadership tel que le sien et celui de Maggie”.

The Dark Knight : la rencontre entre Maggie Gyllenhaal et Christian Bale à l’écran

The Bride!, un film musical un peu, beaucoup, à la folie ?

Mais dans sa pluie de compliments, Peter Sarsgaard n’en oublie pas non plus Jessie Buckley qui incarnera la fameuse fiancée. Au passage, il a également parlé de la teneur potentiellement musicale du film, ou annoncé tout du moins des passages dansés :

“Jessie est l’actrice la plus expérimentale, étonnante, libre et spontanée avec laquelle on puisse travailler. D’ailleurs, elle sait aussi chanter et danser, et sacrément bien, du reste. Il y a de grands numéros de danse, dans le film, entre autres.”

Première image de Jessie Buckley dans le rôle de la fiancée

Le film sera-t-il une comédie musicale ou quelque chose de plus hybride ? Et si Jessie Buckley y démontrera ses talents de danseuse et peut-être de chanteuse, Christian Bale aura-t-il, lui aussi, l’occasion de remettre à profit ses compétences de danseur (et de chanteur, dans une moindre mesure), comme à l’époque de Newsies et de Swing Kids ?

En tout cas, la curiosité ne cesse d’augmenter, bien qu’il faille encore attendre longtemps avant de découvrir The Bride! sur grand écran. La date de sortie en France est pour le moment fixée au 25 septembre 2025.