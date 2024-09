The Batman 2 : premiers indices sur l’histoire de la suite et ça rappelle un comics ultra-culte

Les précisions de Matt Reeves laissent à penser que The Batman 2 pourrait adapter un arc narratif mythique des comics Batman.

The Batman de Matt Reeves a fait revenir l’homme chauve-souris au cinéma par la grande porte. Avec un budget de 185 à 200 millions de dollars, le film avec Bat-Tinson a rapporté 772,2 millions de dollars. Un succès qui a garanti la mise en chantier d’une suite. Alors que The Batman 2 a été repoussé aux calendes grecques, on pourra toujours patienter en se rabattant sur le spin-off consacré au Pingouin, incarné par Colin Farrell (ou même Joker 2 pour les fans de l’univers).

On sait que la série The Penguin sera hyper violente et adoptera un ton à la Scarface. On sait aussi que The Penguin lancera l’histoire de The Batman 2. Cependant, The Batman 2 reste malgré tout bien mystérieux. Catwoman sera-t-elle de retour ? Y’aura-t-il bien le Joker ? Ou Batman cache-t-il son bat-spray anti-requin ? Plus de questions que de réponses. Heureusement, le réalisateur Matt Reeves a donné un petit indice concernant l’intrigue de cette suite. Et ça pourrait être une petite bombe.

Pas la peine de revenir pour The Batman 2, merci

Batman, Pingouin, et autre ménagerie

Alors qu’il était interviewé par SFX magazine pour le magazine d’octobre 2024 au sujet de la série The Penguin, Matt Reeves a évoqué quelques éléments pour The Batman 2, et a précisé à quel moment le tournage de cette suite allait commencer. Il a déclaré que le tournage débuterait l’an prochain, et que Colin Farrell ferait partie du projet.

« Le tournage est prévu pour l’année prochaine, et nous sommes en train de terminer le scénario. Colin [Farrell] fera partie du film. Nous avons partagé [le scénario] au fur et à mesure avec DC et le studio et ils sont très enthousiastes. »

Reeves a insisté sur le fait que le parcours du Pingouin sera le point d’entrée dans The Batman 2. Selon lui, il y aura dans la série The Penguin « des détails qui se rapportent directement à la façon dont le prochain film commencera« . Le Pingouin jonglera avec ses affaires personnelles pendant que Batman aura fort à faire avec d’autres enjeux. Puis Reeves a lâché une phrase donnant un indice sur le sujet de The Batman 2 : « Il va creuser l’histoire épique d’une corruption plus profonde et il va dans des endroits qu’il ne pouvait même pas anticiper dans le premier« .

« Regardez ma série ou gare aux conséquences »

La cour des Ripoux

Un récit épique sur la corruption profonde de Gotham City ? Impossible de ne pas penser à La Cour des Hiboux, scénarisé par Scott Snyder (Eisner Award pour American Vampire) et dessiné par l’immense Greg Capullo (Spawn, Haunt). Lancée fin 2011, l’arc de La Cour des Hiboux révélait l’existence d’une société secrète qui contrôlait Gotham City depuis plus d’un siècle.

Un groupe secret qui agissait dans l’ombre, et était composé des plus riches et des plus puissants magnats de la ville. Les membres de la Cour portait des masques de hiboux blancs pour cacher leur véritable identité. Elle employait également des agents, dont les capacités physiques semblaient surhumaines, que la société avait nommé ses « Talons ».

La Cour des Hiboux a été très décrié car il réécrivait une partie de l’histoire de Gotham, et bouleversait certains faits bien établis dans la mythologie DC Comics. L’arc de la Cour a été adapté en film d’animation en 2015. Intitulé Batman vs. Robin, il posait le personnage de Damian Wayne (fils de Bruce Wayne et Talia Al-Ghul) en tant que Robin, et développait l’étrange dynamique du nouveau duo Batman/Robin, avec un Robin prêt à tuer.

Vision de cauchemar

Si The Batman 2 était bel et bien une adaptation de La Cour des Hiboux, il s’agira d’un lourd défi pour Reeves. Si l’arc n’est pas très connu du grand public (petit euphémisme), le fait qu’il ait vu les fans s’écharper sur les réseaux sociaux pourrait créer une vague de haine préalable sur Internet avant même la diffusion du film.

Qui plus est, le run de Snyder et Cappullo est connu pour avoir développé l’opposition entre Damian/Robin et un Batman plus âgé et mature. Or, Bat-Tinson est un jeune héros, et surtout, il évolue seul. Peut-on envisager alors l’apparition d’un Robin pour The Batman 2 ? Cela relève du pur fantasme humide de fan, et sans spoiler, il serait assez pertinent de faire apparaître l’acolyte de Batman dans cette adaptation. Pour l’heure, on en est au stade des pures spéculations.

Un Batman un peu jeune pour être père de famille

Étant donné que Matt Reeves a expliqué qu’il ne voulait pas d’éléments fantastiques dans ses films Batman, « Nous pourrions pousser à la limite du fantastique, mais nous n’irions jamais jusqu’au fantastique. C’est censé donner l’impression d’être assez terre à terre » a-t-il dit, la société de la Cour des Hiboux pourrait être un adversaire parfait pour une « histoire criminelle épique« .

Matt Reeves a déclaré qu’il voulait que « ces histoires soient une méditation sur la façon dont Gotham est ce qu’elle est. C’est un endroit si brutal et nous cherchons à comprendre pourquoi la vie de ces gens est ainsi faite« . The Batman 2 devrait être disponible dans les salles de cinéma américaines le 2 octobre 2026 et a priori le 30 septembre en France.