Joker 2 : premiers avis sur la suite Folie à deux avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga

Joker 2 alias Joker : Folie à deux signe le grand retour de Joaquin Phoenix en Clown prince du crime, et les premiers avis sont disponibles.

En 2019, Joker avait surpris le monde à Venise, d’abord grâce à son accueil critique ultra-positif mais surtout parce qu’il avait été sacré du Lion d’or. Le succès commercial avait suivi derrière avec plus d’un milliard de dollars récoltés dans le monde, ce qui avait donné des idées à Warner. Une suite a rapidement été commandée toujours réalisée par Todd Phillips, toujours scénarisée par le duo Todd Phillips-Scott Silver et toujours menée par Joaquin Phoenix, mais accompagnée par la nouvelle venue Lady Gaga dans la peau d’Harleen Quinzel (alias Harley Quinn).

Cinq ans plus tard, l’univers DC retrouve donc le Lido, toujours en compétition pour le Lion d’or, avec Joker : Folie à deux, décrit comme une « dystopie musicale ». Alors que la Mostra bat son plein avec les premiers avis sur le psychédélique Queer et des échos incroyables sur le « monumental » The Brutalist, Todd Phillips réussira-t-il à faire le doublé avec ce Joker 2 ? En attendant le verdict du jury d’Isabelle Huppert, la critique donne déjà des éléments de réponse. Revue de presse.

« Phillips et Silver ont livré la dernière chose à laquelle on s’attendait : un film Joker « responsable » qui trouve une manière intrigante d’explorer les conséquences sociétales (à la fois dans le film et dans la réalité) du premier film. Les fans de Joker ne devraient pas trop pleurer, Warner Bros. a intelligemment trouvé un moyen de laisser la porte (un peu) ouverte pour que la franchise continue, si le besoin s’en fait sentir. »

« Le pire dans Joker : Folie à Deux : son potentiel inexploité. Cela commence par la promesse d’une nouvelle approche du Joker et d’Harley Quinn, les plaçant dans un monde où la cruauté trouve son contraire dans la romance musicale. Malheureusement, la suite s’enlise dans une longue saga judiciaire qui, non seulement, éloigne l’éblouissante Lady Gaga des projecteurs, mais centre également le film entièrement autour de son propre prédécesseur, sans rien raconter de nouveau. «

« Pour un film de 2h15, Folie à Deux semble un peu léger, voire parfois fade. Avec Joker, Todd Phillips et son co-scénariste Scott Silver pouvaient s‘appuyer sur la solidité narrative de Taxi Driver et La Valse des pantins de Martin Scorsese pour y greffer leur histoire et trouver une tonalité. Joker 2 repose davantage sur son concept que sur un récit aux bases solides. Il mélange un peu tout, des comédies musicales de l’âge d’or aux expériences d’auteurs comme Coup de coeur [de Francis Ford Coppola]. Et sans véritable modèle, sa structure a du mal à fonctionner. »

David Rooney – The Hollywood Reporter