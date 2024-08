Joker 2 : cette théorie folle sur Batman pourrait bouleverser la relation des deux ennemis

Le prochain film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Joker : Folie à Deux, pourrait redéfinir la relation entre le Joker et Batman.

Mené de front par Joaquin Phoenix et Lady Gaga, Joker : Folie à Deux risque de secouer l’univers super-héroïque de l’écurie DC. Bien que situé en dehors de toute chronologie officielle ou de toute mythologie validée par les Grands Manitous de la maison DC, ce nouveau Joker pourrait reprendre certains éléments disséminés dans le premier film Joker pour venir mettre un grand bazar dans l’histoire de la famille Wayne, dans les origines réelles du Joker – Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), et dans ses relations avec Batman.

Bien que le film de Todd Phillips sera aux antipodes des films DC, puisque Joker 2 est décrit comme « une dystopie musicale bien plus sombre » que le premier film, il n’en reste pas moins une entrée importante dans le mythe DC, puisqu’il explorera les méandres de l’esprit du Joker. Un esprit malade, qui oscille en permanence entre rêve et réalité, ce qui rendra d’autant plus difficile de savoir si cette théorie que pourrait explorer le nouveau film sera un pur fantasme ou une bouleversante vérité. Attention, possibles spoilers !

A lire aussi Joker 3 ne verra sûrement jamais le jour comme l’a expliqué Todd Phillips

Canon ou pas canon ?

Joker 2 : the killing joke

Le Joker de 2019 retraçait non seulement la lente transformation d’Arthur Fleck, comédien raté de son état, en Joker, mais décrivait aussi la filiation potentiel d’Arthur Fleck avec Thomas Wayne, le père de Bruce « Batman » Wayne. Si dans cette version le jeune Bruce n’a qu’une petite dizaine d’années, Thomas Wayne (multimillionnaire et grand patron de Wayne Enterprises), lui, tient un rôle plus qu’important, et serait directement lié à Arthur Fleck.

Des années avant le début du film, Thomas Wayne aurait engagé Penny Fleck, la mère d’Arthur, en tant que gouvernante dans le manoir Wayne. Perturbée mentalement, et sûrement dans un délire érotomane, Penny Fleck s’est mise à penser que Thomas Wayne et elle entretenaient une relation amoureuse. Une relation clandestine que Thomas aurait niée à cause de son propre mariage avec Martha (Carrie Louise Putrello), et de son statut social. Bien que renvoyée de son poste, Penny Fleck est persuadée qu’Arthur est le fils qu’elle a eu avec Thomas Wayne.

Brett Cullen dans le rôle de Thomas Wayne

Arkham Asylum

Pendant des années, Penny Fleck a écrit très régulièrement à Thomas Wayne, lui demandant un soutien moral et financier pour l’éducation de « leur fils, Arthur« . Des demandes ignorées par le magnat de Gotham City, très occupé à briguer la place de maire de la ville. Arthur finit par tomber sur l’une de ces lettres, stipulant qu’il pourrait être le fils de Thomas Wayne. Dans l’esprit malade d’Arthur, la lettre s’inscrit comme une vérité absolue.

Là où les choses deviennent vraiment plus complexes, c’est dans le fait que le film Joker oscille entre fantasmes et réalités comme un métronome. Penny Fleck avait beau être mentalement instable, est-ce vraiment impossible que Thomas Wayne et elle ait eu une relation, même fugace ? En supposant un seul instant que cette relation ait été réelle, et qu’Arthur ait pu être le fruit de cette liaison, alors l’univers DC se retrouve avec une petite bombe scénaristique : le Arthur Fleck-Joker et Bruce Wayne-Batman seraient demi-frères. Ce qui redéfinirait complètement la relation entre ces deux ennemis mythiques.

Rencontre fraternelle ?

Un deuil dans la famille

Todd Phillips a complètement éludé ce problème dans Joker, se contentant de semer les petits cailloux blancs sur cette piste de réflexion, sans jamais valider ou invalider cette théorie. Rien ne prouve que Thomas Wayne soit le père d’Arthur Fleck, mais rien ne prouve le contraire. Joker : Folie à Deux serait l’occasion idéale pour éclaircir cette situation. Les premières images et bandes-annonces de Joker 2 montrent une séquence au cœur d’un tribunal, pour le procès d’Arthur, ce qui constituerait une scène idéale pour balancer une révélation comme celle-ci.

Reste que Joker 2 semble pousser encore plus loin le curseur de la folie, et semble vouloir brouiller encore plus les pistes entre la réalité des faits, et les scènes fantasmatiques, comme le montrent les scènes musicales en duo avec Harley Quinn/Lady Gaga. Dès lors, comment se fier à la moindre révélation ? Il va falloir patienter encore quelques semaines avant de pouvoir théoriser quoi que ce soit de manière rationnelle.

La quatrième dimension

Le premier film Joker est considéré par certains comme un immense chef-d’œuvre (uniquement par certains). Le film a été auréolé du Lion d’Or à la Mostra de Venise en 2019, du Golden Globe et de l’Oscar du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix, et de l’Oscar de la meilleure musique pour Hildur Guðnadóttir, entre autres récompenses.

Rebelote, Joker : Folie à Deux sera projeté à la Mostra de Venise 2024 en compétition, avec l’espoir pour Todd Phillips de réaliser un doublé pour le Lion d’Or. Les premiers avis concernant cette comédie musicale tordue devraient arriver ce 4 septembre, et le film sortira dans les salles de cinéma françaises le 2 octobre 2024.