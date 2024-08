Terrifier 3 : nouvelle bande-annonce archi-gore pour le Noël d’Art le Clown

Pour Halloween, la nouvelle bande-annonce de Terrifier 3 nous promet du sang, des larmes et un Art le Clown grimé en Papa Noël meurtrier.

Depuis son apparition dans les premiers courts-métrages de la franchise Terrifier, Art le Clown s’est lentement mais surement transformé en petit phénomène du cinéma d’horreur actuel. Certes, il est encore loin des Freddy, Jason, Michael Myers et compagnie, mais le tueur en série imaginé par Damien Leone prend de plus en plus de gallons au fur et à mesure des productions, et on ne serait pas étonné s’il arrivait à devenir l’une des icônes du slasher moderne.

D’ailleurs, on risque d’entendre encore plus parler de lui avec le prochain opus de la saga. La première bande-annonce de Terrifier 3 nous l’a en effet présenté comme le film de Noël le plus gore de tous les temps, et le nouveau trailer qui vient tout juste de sortir va également dans ce sens.

Terrifier 3, un clown maléfique célèbre Noël durant Halloween

Un bon massacre d’enfants pour Noël, ça vous dit ? Comme dans les autres films de la franchise, Terrifier 3 nous montrera le tueur emblématique à l’œuvre, entre meurtres, scènes bien gore et petites pitreries. Car c’est bien là que réside tout l’intérêt du personnage d’Art, un clown sadique, avide de sang, et qui adore par dessus jouer avec ses victimes. À l’instar de nombreux slashers, le film s’articulera donc principalement autour de la manière dont Art va réaliser son carnage (vivement la séquence dans la douche). Savoir si Sienna Shaw, la final girl du précédent opus, va s’en sortir est accessoire.

Au-delà de tout ça, Terrifier 3 aura aussi la possibilité de développer la mythologie de la saga, pourquoi pas autour des origines mystérieuses de son antagoniste, toujours magnifiquement interprété par David Howard Thornton. Concernant le reste du casting, on retrouvera également Lauren LaVera, Chris Jericho ou encore Samantha Scaffidi.

Lui, il ne voudra pas de biscuit ou de verre de lait

Comme à l’accoutumée, le long-métrage est écrit et réalisé par Damien Leone, le papa de la franchise, pour un budget de 2 millions de dollars (soit une fortune par rapport aux précédents). Terrifier 3 débarquera en France le 30 octobre 2024, juste avant Halloween. D’ici là, faites attention à vos cheminées…