Terrifier 3 : une bande-annonce pour le film de noël le plus gore de tous les temps

Les amateurs de cinéma gore l’attendaient autant que les cadeaux sous le sapin. Les amateurs de films de Noël un peu moins. La bande-annonce de Terrifier 3 est là et elle fait mal.

Avez-vous fait la connaissance de Art le Clown ? Ce joyeux luron s’est fait remarquer dans plusieurs courts-métrages signés Damien Leone, également – et c’est important – maquilleur SFX. Autrefois incarné par Mike Giannelli (jusqu’à l’anthologie All Hallows’ Eve), il a repris vie sous les traits de David Howard Thornton dans un long-métrage tout aussi fauché, Terrifier. Ses farces les plus élaborées ont retenu l’attention d’internet, qui en a fait un véritable phénomène de pop-culture. Une chance inespérée pour un film qui a coûté à peine 35 000 dollars.

Art a tellement gagné en popularité que ses aventures suivantes ont fait sauter le box-office. Terrifier 2 a récolté 15,7 millions de dollars en salles à partir d’un budget de 250 000, sans compter son exploitation vidéo. C’est ce qu’on appelle être rentable. En France, il a même eu droit à une sortie dans les multiplexes. Il va sans dire qu’un troisième volet était inévitable. Et sortez les chaussettes et les cookies, puisqu’il s’agira d’un film de Noël. Attention, les facéties de ce bon veux Art, qui lui ont permis de s’extraire des limbes du cinéma ultra-indépendant, consistent à massacrer avec le plus de sadisme possible quiconque se trouve sur ce chemin. Cette bande-annonce est réservée à un public averti.

Terrifier Actually

Ce troisième volet s’était légèrement dévoilé dans un amusant teaser. Place donc à une vraie bande-annonce, où le clown joue les anges dans une flaque de sang, entre plusieurs flashs de scènes a priori gratinées, au propre comme au figuré. Quelques éléments déjà plus ou moins annoncés auparavant sont ainsi esquissés, comme la présence de Lauren LaVera, final girl du film précédent, ainsi que celle de Samantha Scaffidi, survivante défigurée du premier opus devenue entre-temps la mère monstrueuse du tueur.

On discerne également une scène de douche que beaucoup estiment être l’équivalant de la séquence de la scie de Terrifier ou de l’atroce séquence de la chambre à coucher de Terrifier 2, soit un moment de bravoure gorissime propice à faire vomir de concert le web. Alfred Hitchcock peut aller se rhabiller.

Et une affiche de bon goût pour… couronner le tout

La suggestion chère au metteur en scène britannique est une hérésie dans cet univers, qui risque de faire une fois de plus du gros plan ultra-graphique sa marque de fabrique. Potentiellement plus fantastique encore que son prédécesseur, Terrifier 3 semble également bénéficier d’une direction artistique moins fade, le contexte des fêtes de fin d’année aidant. Espérons qu’il revoie également ses ambitions à la baisse en termes de durée…

Attention cependant à ne pas attendre l’arrivée du père noël : le film sortira aux États-Unis le 11 octobre et en France le 9 octobre 2024, grâce à l’alliance de la plateforme Shadowz et des distributeurs ESC et Factoris. Ho, ho, ho.