Sonic 3 : une affiche pour Keanu Reeves et son Shadow, personnage culte des jeux vidéo

Sonic 3 s’offre une affiche mettant en vedette Shadow, le personnage tant aimé des jeux vidéo, auquel Keanu Reeves prêtera sa voix.

Le box-office de Sonic : le film était sans équivoque. Avec plus de 319 millions de dollars dans le monde, il s’est imposé en 2020 comme l’un des plus gros succès pour une adaptation de jeu vidéo (même si le film Super Mario Bros. a plié le game depuis, avec 1,3 milliard). Deux ans plus tard, rebelote : Sonic 2 faisait encore mieux, avec un total de 401 millions récoltés. Sachant qu’il a coûté dans les 90 millions, le succès était immense.



A lire aussi Sonic : l’incroyable film abandonné qui aurait pu révolutionner les années 90

Sonic est donc sans surprise devenu une poule aux œufs d’or pour Paramount Pictures. Début 2024, on avait eu droit à l’abominable série Knuckles, centrée sur le personnage doublé par Idris Elba. Et fin 2024, on aura l’inévitable troisième film.

Après la bande-annonce de Sonic 3, Paramount continue la promo avec une affiche centrée sur le personnage tant attendu : Shadow, avec la voix de Keanu Reeves.

Hérisson contre hérisson

L’ombre de Shadows

Shadow est l’argument principal de Sonic 3, où les héros devront l’affronter et même s’allier à Robotnik pour l’occasion. Normal donc que Paramount en fasse la star de la promo.

L’affiche fait ouvertement référence à Akira avec ce plan d’un personnage à moto qui dérape et prend la pose. L’image montrée sur l’affiche fait référence à une scène du film, aperçue dans la bande-annonce.

Prepare to be stopped in your tracks. #SonicMovie3 races into theatres December 20. pic.twitter.com/ghV8XGdWoD — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) September 24, 2024

Ce n’est pas la première fois que les films Sonic s’inspirent ouvertement de la culture populaire avec des clins d’œil gros comme un nez au milieu du visage. Il y avait notamment eu Captain America : Le Soldat de l’Hiver (Sonic comparait son adversaire à Bucky) et Indiana Jones avec Les Aventuriers de l’Arche perdue dans les précédents longs-métrages.

Clin d’œil discret

SONIC VS KEANU REEVES

La vraie star de Sonic 3 sera donc Shadow, un personnage mémorable des jeux vidéo. Apparu pour la première fois en 2001 dans Sonic Adventure 2, il a été créé par Gerard Robotnik, le grand-père du Eggman incarné au cinéma par Jim Carrey. C’est un anti-héros, présenté au départ comme l’ennemi de Sonic, même si au fond c’est pas un méchant hérisson.

Paramount a conscience de la popularité du personnage puisqu’ils se sont payés les services de Keanu Reeves pour le doubler. Shadow était apparu dans la scène post-générique de Sonic 2, mais sans prononcer le moindre mot.

Sans l’ombre d’un doute, ce sera bien

Le budget de Sonic 3 est estimé à 120 millions de dollars, ce qui est bien plus élevé que les précédents, qui n’avaient coûté « que » 90 millions de dollars.

Sonic 3 sera à l’affiche le 25 décembre 2024. Sachant que le producteur Toby Ascher a déjà annoncé que d’autres films et/ou séries étaient prévus après : bon courage à nous tous.