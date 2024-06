Smile 2 : une bande-annonce qui donne le sourire pour la suite du film d’horreur

Naomi Scott est à l’affiche du film d’horreur Smile 2, qui s’est dévoilé dans une bande-annonce sanglante.

L’horreur à moindre cout est une véritable mine d’or dans l’industrie hollywoodienne. De plus en plus de productions originales se démarquent des licences installées depuis des décennies comme X, It Follows ou encore Smile. Ces films cartonnent, et forcément, quand ça marche bien, à Hollywood, on capitalise dessus : la suite de X et Pearl, MaXXXine, a dévoilé une bande-annonce sanglante ; It Follows 2 devrait être encore plus sombre et tordu que son prédécesseur et désormais Smile 2 se montre un peu plus.

Basé sur le court métrage Laura Hasn’t Slept de son réalisateur Parker Finn, Smile a été une petite bombe à sa sortie en 2022. Avec son faible budget de 17 millions de dollars, le film a engrangé la mirobolante somme de 217 millions de dollars dans le monde. Alors évidemment, entre Paramount, producteur et distributeur du film, et le réalisateur, c’est l’amour fou. Dès novembre 2022, une suite était envisagée et maintenant, Smile 2 vient de se dévoiler dans une bande-annonce.

Smile 2 : souriez comme vous êtes

Parker Finn semble avoir profité du succès de son premier film pour demander un plus gros budget. En effet, tout semble avoir pris en ampleur dans ce Smile 2, autant dans l’envergure des décors que dans l’horreur elle-même. Le fait de choisir une chanteuse à succès, Skye Riley, (interprétée par Naomi Scott) comme personnage principal rend tout de suite la présence d’encore plus de gens logique, mais surtout anxiogène. Si on veut éviter de voir le suicide d’une personne souriante, il vaut peut-être mieux éviter d’être au milieu d’une scène de salle de concert.

Certains plans du film sont d’ores et déjà très efficaces, comme cette scène cauchemardesque où une dizaine de personnes avance comme un unique monstre difforme dans un couloir, ou encore ce raz-de-marée de mains engloutissant Skye. Le premier opus pouvait être assez futé pour surprendre son spectateur (le fameux plan depuis l’intérieur de la voiture) et ici, le réalisateur devrait encore plus s’amuser pour cacher l’horreur dans les foules de gens qu’il met à l’écran.

« Allez, va jouer avec le fils des voisins, il est pas si méchant » Le fils des voisins :

Par contre, pour les gens repoussés par quelques visions monstrueuses, passez votre chemin, Smile n’était pas fait pour vous, sa suite ne semble vraiment pas l’être non plus. Deuxième opus oblige, le film devrait aller encore plus loin dans le niveau de sang et de tripes à l’écran. Avec cette surenchère, on risque de tomber soit dans le ridicule, soit de voir quelque chose de plutôt mémorable (la ligne est fine).

Au casting de Smile 2, on retrouvera donc Naomi Scott, Lukas Gage, Rosemarie DeWitt, Dylan Gelulan Raul Castillo et Kyle Garner, qui reprend son rôle de Joel, dernier survivant du premier film, qui héritait de la malédiction à la fin de celui-ci. Smile 2 viendra vous faire sourire en salles le 16 octobre 2024 en France.