It Follows 2 sera encore « plus sombre et tordu » selon l’actrice Maika Monroe

Selon Maika Monroe, They Follow (alias It Follows 2)de David Robert Mitchell sera bien supérieur au premier opus, It Follows.

Avec son bijou d’horreur It Follows, David Robert Mitchell a un peu surpris tout le monde en 2015. Disposant d’une fin relativement ouverte, le film horrifique avec Maika Monroe et Jake Weary laissait germer l’idée qu’une suite était possible pour les aventures du personnage de Jay Height. Dix ans après sa première diffusion à Cannes, ce deuxième opus est bien une réalité et porte le nom de They Follow.

Avec un tel titre et un super réalisateur, le projet intrigue plus que la plupart des suites et remakes qu’Hollywood a l’habitude de nous servir. Si peu d’informations sont disponibles, on sait que Maika Monroe sera de retour à l’affiche. Alors que l’actrice fera face à Nicolas Cage en serial killer dans le très intrigant (et flippant) Longlegs d’Oz Perkins, elle a profité de la tournée promotionnelle pour en dire plus sur ce très attendu second opus.

A lire aussi Notre critique de l’horrifique Watcher, avec Maika Monroe

Nous en salle devant They Follow

They Follow sera plus tout

C’est lors de son passage à l’émission Ladies Night du journal américain Collider que la comédienne en a plus dit sur cette suite qui devrait, selon elle, surpasser l’original en tout point :

« David est brillant. Je veux dire, il est brillant. […] It Follows changeait la donne dans le genre, et il ne ferait jamais de suite s’il ne pensait pas que celle-ci allait surpasser le premier. Il est très pointilleux, il refuse beaucoup de propositions… Il sait ce qu’il veut faire et ce qu’il veut réaliser. Au début, je me suis dit : « Oh, une suite ? Où est-ce qu’on va aller ? » Et je l’ai lu, et c’est tellement bien. Je suis tellement emballée. Je pense que l’endroit où vous retrouverez Jay [Height] à ce stade n’est peut-être pas ce à quoi on s’attend, mais c’est trop cool. Bien sûr, comme tout le monde le dit pour les suites, c’est juste plus grand, plus sombre et plus tordu. La lecture du scénario a été la chose la plus folle qui soit. […] Je suis trop impatiente de jouer ce rôle. Ça fait longtemps que je n’ai pas été aussi emballée à l’idée de me plonger dans quelque chose. Il y a beaucoup de matière, et je pense que ce sera un challenge, c’est sur, mais ce sera tellement gratifiant. »

L’attente va être loooongue

La fin d’It Follows, sans rentrer dans les détails, sous-entendait que l’entité avait survécu, et pire même, qu’elle allait se répandre en masse. Le titre de cette suite semble nous confirmer cette théorie du pire, puisque avec ce « They », l’entité se serait maintenant multipliée, ce qui serait bien plus complexe pour la contrer.

Aucune autre information n’a été communiquée au niveau de l’histoire, du reste du casting, ou même sur une quelconque date de sortie. Maika Monroe, elle sera en tout cas à l’affiche de Longlegs, au cinéma le 10 juillet.