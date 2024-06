MaXXXine : une bande-annonce sanglante pour la conclusion de la trilogie X

MaXXXine, le troisième film de la trilogie X de Ti West avec Mia Goth vient de se dévoiler un peu plus dans une bande-annonce à la recherche de la gloire.

Possédant un style reconnaissable et une esthétique minimaliste, Ti West est facilement rentré dans le cœur des fans d’horreur. Après les prometteurs The House of the Devil et The Innkeepers, le cinéaste a cimenté sa place avec sa trilogie commencée avec X en 2022. Auréolé de succès, autant critique que commercial, le réalisateur a ensuite prouvé au monde qu’il ne s’agissait pas d’un coup de chance avec le prequel Pearl, sorti seulement 6 petits mois après aux Etats-Unis.

Désormais, les fans attendent avec impatience le troisième volet de la saga avec Mia Goth. L’actrice a piqué la curiosité de tous en annonçant que MaXXXine serait un film de super-héros. L’ultime massacre de Maxine f***king Minx prendra place au milieu des années 80, et s’annonce bien différent des deux opus précédents, c’est en tout cas ce que nous montre la nouvelle bande-annonce.

MaXXXine : flashs et tueur en série

Après une mise en abyme en ouverture et une jolie blague où une productrice pointe qu’ »on a tous du sang sur les mains maintenant« , la bande-annonce présente ce qui sera le théâtre des évènements du slasher : le Los Angeles des années 80. L’ambiance du film, comme celle des deux précédents, devrait jouer un rôle fort, et l’abondance de lumières et de flash semble parfaitement encapsuler ce à quoi aspire Maxine : l’indécence hollywoodienne.

Si X visait à faire un hommage à l’horreur des 70 et Pearl à déconstruire le rêve américain lancé par le cinéma du début du 20e siècle, MaXXXine semble voué à défoncer le rêve hollywoodien, ses tapis rouges et ses promesses d’excès. Maxine est suivie par le Night Stalker, mais n’a en rien l’air de vouloir s’arrêter pour atteindre les promesses de la célébrité. Forte de son expérience acquise dans X, le personnage de Maxine prend les choses en mains, et semble chercher à traquer le traqueur, le tout dans le but d’être enfin sous les projecteurs ?

Elle va l’avoir, ce foutu rêve

Pour accompagner Mia Goth à l’écran, Ti West n’a pas fait les choses à moitié. On retrouvera ainsi au casting Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, Giancarlo Esposito et Kevin Bacon. Rendez-vous pour le massacre le 28 aout au cinéma.