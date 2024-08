Scream Queens : qui sont les reines du cinéma d’horreur moderne (Jenna Ortega, Mia Goth…) ?

À l'occasion de MaXXXine, on se penche sur les scream queens ou plutôt, les nouvelles reines de l'horreur moderne au cinéma.

Si les films d’horreur sont caractérisés par une figure emblématique, c’est bien celle de la scream queen. Depuis la naissance du genre, les jeunes femmes apeurées qui ponctuent les rebondissements sanglants de leurs hurlements sont indissociables de l’épouvante au cinéma. De Fay Wray dans le King Kong de 1933 aux final girls des slashers des années 80, Jamie Lee Curtis en tête, les héroïnes de la flippe se sont renouvelées tout en respectant des modèles propres à l’horreur.

À notre époque de nostalgie des années 80, de reboots et remakes en tout genre et d’essor de l’horreur indépendante, les scream queens sont plus que jamais d’actualité, que leurs personnages hurlent réellement ou pas. Petite liste de ces actrices d’aujourd’hui qui ont choisi l’horreur pour carrière, et qui la font vivre.

PS : L'ordre des actrices n'a absolument aucune signification particulière

On dit pas "scream queen" pour rien

Vera Farmiga

Dernier film d'horreur en date : La Nonne : la Malédiction de Sainte-Lucie

Œuvre la plus emblématique : Conjuring : Les Dossiers Warren

Une saga very Farmiga

S’il devait y avoir un visage féminin de l’horreur grand public aujourd’hui, ce serait sans doute celui de Vera Farmiga, pendant jupé de Patrick Wilson. La comédienne à la longue carrière a donné dans tous les genres de films, et bien qu’elle fasse encore aujourd’hui son possible pour se diversifier, il est indéniable que c’est dans le genre de l’horreur qu’elle s’est la plus épanouie et a pu devenir une star à part entière.

Non contente d’avoir été l’héroïne du très marquant Esther de Jaume Collet-Serra en 2009, Vera Farmiga est devenue, en 2013, l’un des visages indéboulonnables du Conjuringverse. Sa version (très très) idéalisée de la “médium” Lorraine Warren est apparue dans quasiment tous les films de l’univers depuis, que ce soit pour y faire juste une apparition ou pour y tenir un rôle majeur. La franchise gratifiant les salles d’un nouveau film environ tous les deux ans, Vera Farmiga a donc trouvé le bon filon pour devenir une héroïne du genre omniprésente, sans doute aujourd’hui la plus connue du grand public, et tout ça avec presque un seul personnage.

Sarah Paulson

Dernier film d'horreur en date : Run

Œuvre la plus emblématique : American Horror Story

Peut-être la plus scream de ces queens

Sarah Paulson occupe les écrans depuis les années 90. Second couteau prolifique vu dans tous les genres de films, de la comédie romantique au thriller, c’est avec les séries horrifiques qu’elle va réellement s’imposer comme une actrice remarquable. Présente dans 9 des 12 saisons d’American Horror Story, et personnage principal de huit d’entre elles, elle est l’une des c...