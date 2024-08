Queer : la romance gay avec Daniel Craig s’annonce fascinante et est (un peu) comparée à Cruising

Après Challengers, Luca Guadagnino va déjà faire son retour avec l’intrigante romance gay Queer, portée par Daniel Craig.

À travers sa filmographie, Luca Guadagnino s’est employé à explorer une thématique bien précise : celle du désir. Entre Call Me by Your Name, A Bigger Splash ou encore Bones and All, le réalisateur italien a tenu à faire de ce sentiment l’un des points centraux de son cinéma, le traitant chaque fois d’une manière différente pour finalement en faire une sorte de fresque gigantesque.

Son dernier film, Challengers, sorti en avril 2024, ne dérogeait pas à la règle, nous plongeant au cœur d’un triangle amoureux dans le monde du tennis professionnel. Son prochain film continuera sur cette lancée, sondant lui aussi le désir, ainsi que l’addiction et l’obsession. Intitulée Queer, cette adaptation du roman autobiographique du même nom de William S. Burroughs nous amènera dans le Mexico des années 50. Quelques jours avant sa présentation à la Mostra de Venise, on en sait plus sur le film et la partition de Daniel Craig, qui incarne le personnage principal.

À nos amours

Queer, le meilleur de Luca Guadagnino ?

Pour rappel, dans Queer, on suivra Lee (Daniel Craig), un expatrié américain homosexuel d’une cinquantaine d’années faisant la rencontre d’Eugene Allerton, un jeune étudiant. Via le média italien Lucy, Alberto Barbera, directeur artistique de la Mostra de Venise, a largement évoqué le prochain film de Luca Guadagnino. Il s’est notamment largement attardé sur la prestation de Daniel Craig :

« Je pense que Queer est son meilleur film. Daniel Craig n’a jamais eu une aussi bonne performance, si impressionnante, de sa vie. »

Pour lui, il s’agit sans doute également de la meilleure œuvre du réalisateur sicilien et pour nous donner une meilleure idée, il s’est permis de comparer le film à Cruising, le film de William Friedkin sorti en 1980, notant néanmoins que le style de Guadagnino contenait « beaucoup plus d’ironie, un plus grand détachement ».

Benoit Blanc en vacances

Cela étant dit, il a aussi révélé qu’il avait vu plusieurs versions du long-métrage, dont une de 3h15 et une autre de 2h30. Celle qui sera projetée à Venise ne durera toutefois que 2h15. Une nouvelle version que Barbera semble moins apprécier puisqu’elle ne montrerait pas certaines excellentes séquences désormais coupées au montage :

« Je suis un peu triste, car je sais ce qu’il a coupé : toutes les déambulations de Craig dans les clubs gays de Mexico au début des années 1950, avec cette incroyable communauté d’homosexuels en quête d’aventure. »

La romance gay devrait donc être un peu atmosphérique dans cette version, mais devrait tout de même compter quelques scènes explicites.

Ça va être abstrait je sens

Comme Barbera l’avait déjà confié à Deadline, le film devrait notamment contenir « quelques scènes de sexe assez intenses« , en faisant l’un des rôles les plus iconiques de la carrière de Daniel Craig. Chez Vanity Fair, il avait aussi loué « le visuel complètement abstrait, pas réaliste » de Queer. C’est une sacrée expérience qui semble donc nous attendre avec le film de Guadagnino. Si le film n’a aucune date de sortie en France pour le moment, en revanche, les premiers avis de la presse devraient tomber dès ce 3 septembre. On a hâte de lire ça.