Le Problème à 3 corps sur Netflix : un film arrive, mais pas du tout comme vous l’imaginez

Après la série de Netflix, Le Problème à 3 corps va revenir mais pas comme vous l’attendiez, loin de là même.

L’adaptation Netflix de l’œuvre de Liu Cixin, Le Problème à 3 corps, n’est pas parfaite, elle est même loin d’être à la hauteur du roman. La plateforme nourrissait pourtant de grands espoirs dans la série showrunnée par D. B. Weiss et David Benioff (les créateurs de Game of Thrones) et Alexander Woo, mais force est de constater que Le Problème à 3 corps a été un flop. Un joli échec même, quand on sait à quel point le projet a été coûteux pour le N rouge (environ 20 millions de dollars par épisode selon Wall Street Journal).

Malgré tout, Netflix a commandé deux saisons supplémentaires. Sauf que vu l’ambition du projet, pas sûr qu’autant de billets soient alignés. Le salut viendra-t-il donc d’ailleurs ? Possible. En effet, alors que le N rouge s’est un peu planté, un célèbre réalisateur chinois qui va s’atteler à une toute nouvelle adaptation pour le cinéma (et très loin de la plateforme).

Le problème à 3 corps : de retour à la maison

C’est Wang Changtian, fondateur et PDG d’Enlight Media, un des trois plus gros studios de Chine, qui a annoncé la nouvelle : Zhang Yimou, travaillerait activement sur une adaptation du Problème à 3 corps. Le président du studio a annoncé espérer que le long-métrage « gagne quelque chose sur le marché international« ce qui laisse entendre que le projet à l’ambition de s’exporter dans le monde, et devrait se donner assez de moyens (comprenez un gros budget) pour réussir.

Pour ceux qui ne le connaitrait pas, Zhang Yimou est évidemment un des réalisateurs chinois derrière certains des films les plus spectaculaires du pays, comme Hero !, Le secret des poignards volants et La Cité Interdite. Le cinéaste fait partie du club très fermé des réalisateurs à avoir accumulé plus d’un milliard de dollars au box-office mondial, et semble donc taillé pour adapter les livres, qui, pour rappel, ont été écrit par Liu Cixin, un auteur chinois.

C’est reparti pour un nouveau problème

Le cinéaste avait d’ailleurs remporté le Grand Prix du jury du Festival de Cannes en 1994 avec son film Vivre ! (dont le titre original est Huozhe), qui traitait aussi, à sa manière, de la Révolution culturelle chinoise. En 2016, il avait tenté sa chance avec une production plus hollywoodienne, La Grande Muraille, menée par Matt Damon.

Pour l’instant, aucune information au niveau du casting ou de la date de sortie n’a été communiquée. Pour voir la version série du Problème à 3 corps, ça se passe dès maintenant sur Netflix.