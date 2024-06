« Ce n’est pas Citizen Kane mais… » : les mauvaises critiques de ce film ont beaucoup énervé son réalisateur

Ce réalisateur à succès n’a pas du tout compris pourquoi son film a été complètement détruit par le public et la critique.

Il est assez commun que des films reçoivent des retours négatifs pour ensuite être reconsidérés, soit via la VOD, le streaming, ou parce que le temps est passé à l’image de Fight Club de David Fincher ou de Blade Runner de Ridley Scott. Mais parfois, il est tout simplement impossible de faire abstraction des défauts d’un métrage et de ne pas le voir comme une œuvre ratée, et ce même si la personne derrière la caméra est un nom bien connu de l’industrie.

Justement, un réalisateur en vogue est récemment revenu sur l’échec de son dernier film qui a été étrillé par la critique. Et s’il dit bien volontiers qu’il n’a pas fait le meilleur film de l’histoire, il était assez étonné qu’il ait été autant décrié.

Argylle, le naufrage d’un réalisateur en Vaughn

Ce film c’est Argylle, la dernière réalisation du cinéaste à succès Matthew Vaughn (Kick-Ass, X-Men : Le Commencement, la saga Kingsman) sorti début 2024. Racontant l’histoire d’une écrivaine de romans entraînée dans le monde des espions, le long-métrage s’est en effet bien raté au box-office (à peine 96 millions de dollars de recettes pour un budget de 200 millions) tout en recevant des critiques plutôt assassines. Dans une interview pour Empire, Vaughn a évoqué les retours négatifs sur Argylle :

« J’ai descendu ma garde avec Argylle. On avait fait des projections tests qui s’étaient déroulées à merveille. La première a été une soirée vraiment amusante, et c’était comme revenir à l’époque de Snatch où il y avait beaucoup d’excitation […]. C’est un film amusant et réconfortant, ou du moins je pensais que c’était un film amusant et réconfortant. On n’a pas fait Citizen Kane, mais bordel, quand les critiques sont sorties, je me suis demandé ce que j’avais fait pour offenser ces gens. Ils étaient mordants. Je ne dis en aucun cas que le film est parfait, mais je ne pensais pas qu’il était offensant. Ça m’a pris par surprise. »

Le réalisateur a ensuite expliqué avoir été assez marqué par ces critiques, tout en persistant sur l’idée qu’il adorerait faire d’Argylle une franchise :

« Je suis même allé au cinéma parce que je pensais que j’avais peut-être perdu l’intrigue. Ça m’a ébranlé […]. Ce n’était pas [juste] quelques mauvaises critiques. C’est comme ça. Vous apprenez de ces choses. On s’en sort très bien en streaming. Les gens aiment le film. Rien ne me ferait plus plaisir que d’en faire un autre […]. Plus nous pouvons amener les gens à regarder Argylle, plus nous avons de chances d’en faire un autre. J’adorerais en faire un autre, nous l’avons prévu. »

S’il est difficile de dire qu’Argylle est un bon film (c’est déjà assez gentil de le présenter comme ça), on peut néanmoins comprendre que la violence des retours ait affecté son réalisateur. Pour ce qui est d’une éventuelle suite, Argylle se terminait en effet sur un cliffhanger et une scène post-crédit (merci Marvel) qui teasaient déjà un nouvel opus. Comme le dit Vaughn, un prequel sur la jeunesse de l’agent secret intitulé Young Argylle était initialement prévu, mais on devrait normalement y échapper. Enfin, on espère…