Guerre du streaming : Apple TV+ doit tout changer pour éviter la catastrophe et c’est une énorme galère

Après des années de pertes sèches dans le cinéma, Apple a décidé de limiter la casse et de réduire ses investissements à Hollywood.

Qui pourrait rivaliser avec le titan Netflix ? Le N rouge a passé le cap ahurissant des 277 millions d’abonnés, dont 8 millions qui auraient souscrit à un abonnement depuis le 1er janvier 2024. En prenant en compte les structures familiales, Netflix aurait une audience potentielle de 600 millions de personnes à travers le monde. En cinq ans, la firme de Greg Peters a multiplié ses bénéfices par sept… De quoi faire des jaloux : Amazon, Warner Bros. (avec Max), Disney et Apple courent tous après des parts de marchés.

Une course qui parait presque perdue d’avance, et dont les enjeux financiers impactent lourdement les concurrents de Netflix. Dans un long article du 22 juillet 2024, le très sérieux journal Bloomberg a dévoilé les chiffres de fréquentation de Netflix, et s’est penché sur le cas très particulier d’Apple TV+. Car après des années à investir massivement dans les séries et le cinéma, Apple commence à fermer les vannes des dépenses.

Argylle a fait un énorme bide

De l’amour à la N

20 milliards de dollars. C’est le pognon de dingue (© un certain Emmanuel M.) qu’Apple a investi dans ses productions cinématographiques et dans ses séries depuis la création d’Apple TV+ en 2019. Une somme folle, investie pour des résultats… décevants. En effet, malgré des produits d’appels de grande qualité, dont Silo, For All Mankind, See, Servant, Pachinko, Severance… la firme de Cupertino ne parvient pas à s’implanter efficacement dans les foyers.

D’après les données de Bloomberg, Apple TV+ n’arriverait à attiré que « 0,2% de téléspectateurs » en Amérique du Nord. Pire encore, en termes de fréquentation, le service de streaming d’Apple produit moins d’audience en un mois que Netflix en 24 heures. Un état de fait qui résonne très étrangement avec la déclaration faite pas Netflix à ses investisseurs le jeudi 28 juillet 2024 :

« Le défi pour beaucoup de nos concurrents est que, bien qu’ils investissent massivement dans des contenus de qualité, ceux-ci ne génèrent qu’une audience relativement faible sur leurs services de streaming ».

Severance, chef d’œuvre au maigre public

Apple pie

Cette déconfiture ne concerne pas que les séries et films produits pour atterrir directement sur Apple TV+, mais aussi le grand écran. La firme de Tim Cook aurait investi plus d’un demi-milliard de dollars pour avoir dans sa besace Argylle de Matthew Vaughn, Killers of the Flower Moon de Martin Scorcese ou encore Napoléon de Ridley Scott. Trois ratages au box-office (même si plus complexe qu’on ne le pense), et ce, malgré des critiques très favorables pour Killers of the Flower Moon et un accueil plutôt positif pour Napoléon.

À côté de ces 500 millions de dollars investis dans ces trois films, Apple a également mis sur la table 250 millions de dollars pour produire la mini-série Masters of the Air, ou le mythe de Top Gun revu à la sauce Seconde Guerre mondiale, qui a été la seule série Apple a trouvé une place dans le classement Nielsen aux États-Unis.

Scorsese à la rescousse

Pomme pourrie

Contrairement à ses concurrents qui n’hésitent pas à racheter les droits de diffusion d’anciennes séries TV, Apple TV+ ne mise que sur la nouveauté pour attirer des clients. Et cela a un coût. En raison de la pandémie de Covid-19, la série Severance a explosé son budget, et Apple a dû aligner plus de 40 millions de dollars supplémentaires à la facture initiale pour boucler la production. Chaque épisode de la série aurait couté près de 20 millions de dollars, avec 9 épisodes pour la saison 1, la facture s’élèverait à 180 millions de dollars.

Pour la série The Morning Show, Apple avait signé Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, chacune recevant 1 million de dollars par épisode. Avec une saison 4 en cours de production, et 2 millions de dollars de cachet par épisode, la facture s’élève à plus de 50 millions de dollars pour la série, juste pour son casting principal. Les exemples de ce type ne manquent pas, et ont fini par valoir à Apple la réputation de panier percé.

Essayez de dissuader vos gosses de vouloir être acteurs avec des chiffres pareils

L’Apple du devoir

Toutefois, s’il y a un domaine où Apple se démarque du reste de la concurrence, c’est dans la qualité globale de ses productions. Cette année, les séries de la marque à la pomme ont reçu 72 nominations aux Emmy Award. The Morning Show, Lessons in Chemistry, Palm Royale, Slow Horses… ce sont en tout 16 séries qui ont été nommées et qui porteront donc l’étendard Apple pendant la remise des prix.

Malgré cela, au vu du peu de retours sur investissement que représentent les sommes engagées dans les séries et les films, Apple se devait de prendre des décisions drastiques pour en finir avec sa réputation de payeur aveugle. D’après les témoignages de dizaines de personnes recueillis par Bloomberg, Eddy Cue (vice-président senior des services et logiciels internet d’Apple) se réunirait régulièrement avec Jamie Erlicht et Zack Van Amburg (responsables de la direction de la programmation vidéo) afin de réduire les budgets, et de cesser de faire des chèques à tout va.

Vous prendrez du Ricky Martin dans votre Palm Royale ?

Par suite de ce changement de politique, Apple aurait refusé de signer de nombreux longs-métrages que la firme aurait produit sans rechigner il y a un an ou deux. De même, les séries Apple TV+ ne sont plus garanties de voir les saisons s’enchaîner sans mot dire. La prochaine saison de Foundation a été retardée, pour mieux contrôler son budget. La firme de Tim Cook serait prête à signer d’autres saisons de Severance, mais à la condition que les coûts de production soient réduits.

En dépit de toutes ces informations qui semblent dépeindre des conditions d’attrition pour les productions Apple TV+, la firme à la pomme souhaite perdurer sur le marché des offres de streaming. Quant à la question de la rentabilité du service, elle reste en suspens. Car même pour Apple, une société dont le chiffre d’affaires en 2023 était de 383 287 milliards de dollars, Apple TV+ commence à coûter (très) cher.