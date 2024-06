« Pourquoi ils n’ont pas fait ça ? » : Killers of the Flower Moon aurait pu être meilleur selon cette actrice

Une célèbre actrice est revenue sur Killers of the Flower Moon, et elle considère que le film aurait gagné à être une série.

Si l’on ne sait pas vraiment si Killers of the Flower Moon est un succès ou un échec, on est en revanche certain que la dernière production de Martin Scorsese est un grand film. Portée par les deux acteurs fétiches du cinéaste, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro et par la géniale Lily Gladstone (elle a d’ailleurs remporté un Golden Globes pour sa performance), cette adaptation du roman La Note américaine de David Grann est instantanément devenue un incontournable de la filmographie de Scorsese.

À tel point que quelques fans regrettent que l’immense Killers of the Flower Moon ne soit pas plus long, alors qu’il dure pourtant déjà 3h26 ! Et justement, une grande actrice est récemment revenue sur le film de Martin Scorsese et elle dit carrément que son long-métrage aurait pu être meilleur s’il avait été fait sous forme de série.

LONGUE MINI-SéRIE

Cette actrice, il s’agit de Jodie Foster. Dans une interview pour Variety en compagnie de Robert Downey Jr, elle a donc expliqué que Killers of the Flower Moon aurait été encore meilleur si Martin Scorsese avait décidé d’en faire une série :

« C’est la beauté d’avoir des séries limitées. Vous pouvez développer une histoire. Je pensais à Killers of the Flower Moon, un film extraordinaire de trois heures et demie. Et je me suis dit : « Je me demande pourquoi ils ne l’ont pas fait pendant huit heures », pour pouvoir explorer tous ces autres personnages et leur donner une autre perspective. Ce qu’il y a de bien avec les séries limitées, c’est que vous pouvez avoir cette idée romanesque de partir dans d’autres directions et de les relier ensemble. »

Qui dirait non à une telle série ?

Comme tous ceux qui ont adoré le film, Jodie Foster aurait donc bien aimé qu’il dure encore un peu plus. Après tout, peut-être que Scorsese décidera un jour (pas trop lointain quand même parce qu’il a bientôt 82 ans) de nous faire revenir dans cet univers avec un deuxième Killers of the Flower Moon, cette fois prévue pour le petit écran avec une série ? Difficile à imaginer.

D’autant plus qu’on sait que le cinéaste désire profiter de sa fin de carrière pour raconter de nouvelles histoires et a expliqué qu’il ne lui restait sans doute que deux-trois projets dans sa carrière. Après son film sur Jésus et son film adapté du roman de David Grann (encore) Les Naufragés du Wager, cela ne laisse donc plus beaucoup de place. À moins qu’un autre cinéaste s’en empare, on ne devrait donc pas revoir de sitôt l’affaire des meurtres Osage sur nos écrans.