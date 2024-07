« C’est basé sur la science » : ce James Bond est l’un des pires mais le réalisateur le défend encore

Le réalisateur de ce qui est considéré comme l’un des plus mauvais opus de la saga James Bond, est venu à la rescousse de son œuvre.

Avec vingt-cinq films au compteur, et 62 ans de carrière au cinéma, la franchise James Bond est ce qu’on appelle un pilier du 7ème Art, et une des sagas les plus lucratives de l’histoire, qui aurait rapporté près de 8 milliards de dollars au box-office mondial selon le site The Numbers. Mais qui dit licence aussi fournie, dit variation dans la qualité, et aux côtés des prodiges Mourir peut attendre et Goldfinger, nagent quelques vilains petits canards.

Et c’est d’un film de l’ère Pierce Brosnan dont il est ici question. Arrivé dans le costume de James Bond en 1995 avec GoldenEye, le passage de l’acteur irlandais dans la franchise a été une charnière entre un 007 assez traditionnel et un agent plus moderne. Une articulation qui ne s’est pas fait sans mal, puisqu’il a joué dans l’un des pires films James Bond, que son réalisateur est venu défendre en place publique.

Ses roues dépassent de la ligne blanche. Quel scandale.

Le jeu des 007 erreurs

Après le très efficace GoldenEye, puis le souffle de fraîcheur apporté par Demain ne meurt jamais, et le grand n’importe quoi de Le monde ne suffit pas, la MGM et EON Productions avaient décidé d’apporter un grand coup de jeune à la licence James Bond. Le but affiché était de séduire un public d’ados/jeunes adultes, en leur servant un déluge d’action et en revisitant l’image de Bond. En a résulté Meurs un autre jour en 2002, un film pour lequel même ses producteurs ont déclaré être allés trop loin.

Dans une interview du 11 juillet 2024 accordée à CinemaBlend, Lee Tamahori, réalisateur de Meurs un autre jour, est revenu sur des éléments de son film qui avaient fait enrager les fans de 007 à la sortie du film, et qui continuent à être sujet à débat en se classant dans le top des gadgets et trouvailles les plus grotesques de James Bond, à commencer par la Aston Martin V12 Vanquish.

On s’attendait à voir débarquer Mr Freeze

James Bond, Inspecteur Gadget, même combat

Aux commandes de Meurs un autre jour, Lee Tamahori était alors lui aussi en plein virage créatif. Adieu à L’âme des Guerriers et à Les Hommes de l’ombre, le réalisateur était déjà sur la pente glissante qui l’a emmené vers XXX2 – The Next Level. Tamahori a apporté quelques explications concernant la très étrange voiture invisible du film.

« Tout ce qui se trouve dans les films de Bond, tous les gadgets, tout ce qui est utilisé, les voitures, les mitrailleuses et les voitures invisibles… Je sais qu’il y a eu beaucoup de commentaires controversés sur la voiture invisible, mais tout cela est basé sur une réalité scientifique. Ces choses ont été fabriquées. Le camouflage adaptatif a été mis au point par les Soviétiques pour faire croire à leurs adversaires que les chars étaient là alors qu’ils ne l’étaient pas, ou pour qu’ils puissent se cacher.«

Tu me vois, tu me vois plus

I comme Icare

Lee Tamahori a poursuivi ses justifications en déclarant que même l’arme ultime de Gustav Graves (Toby Stephens), le méchant de service complètement mégalomane, était aussi basée sur des recherches scientifiques. De son sobriquet « Icare« , il s’agissait d’un canon laser concentrant la lumière du soleil pour en faire une arme.

« Même l’Icare… Il est basé sur une autre tentative russe de faire entrer la lumière du soleil dans les mois d’hiver, en reflétant les rayons du soleil sur certaines parties de la Russie et en permettant de faire pousser des cultures au milieu de l’hiver. Cela n’a jamais fonctionné, et le réseau est trop grand pour être installé là-bas, mais c’est là qu’il s’est appuyé sur des bases scientifiques solides. »

On attend toujours une justification pour ce truc

Des explications qui ont tout l’air de justifications ad hoc, mais on tâchera d’accorder tout de même le crédit de la bonne foi à Lee Tamahori. Ceci dit, on aurait été curieux de connaître le pourquoi du comment de l’existence du kiteboard destiné à surfer sur des glaciers. La plus grande énigme du film restera sans doute la présence de l’immonde soupe sonore signée Madonna.